استونز
از حضور در اینتر بسیار خوشحالم، آماده شروع یک فصل جدید هستم
جان استونز پس از ۳۲ سال زندگی و بازی در فوتبال انگلیس، رسماً با امضای قراردادی جنجالی به اینتر پیوست تا فصل جدیدی از دوران حرفهای خود را در سری آ آغاز کند.
به گزارش ایلنا، این مدافع متولد سال ۱۹۹۴، پس از ۱۰ فصل حضور در منچسترسیتی به نراتزوری میپیوندد. در ادامه، صحبتهای او در مصاحبه معارفهاش با شبکه اینتر تیوی را میخوانید:
خوش آمدی به اینتر، جان. امروز پس از امضای قرارداد با باشگاه چه احساسی داری؟
«احساسات بسیار زیادی دارم. واقعاً خوشحال و مفتخرم و برای شروع این فصل جدید و این مسیر تازه هیجانزدهام. نمیتوانستم جایی بهتر از اینجا را برای این کار تصور کنم.»
پس از ۱۰ سال حضور در منچسترسیتی، تغییر باشگاه و کشور گام بسیار مهمی در زندگی و دوران حرفهای تو محسوب میشود.
«بله، دقیقاً. این کاری بود که همیشه میخواستم انجام دهم و وقتی این فرصت پیش آمد، با خانوادهام دربارهاش صحبت کردم و ما مطمئن بودیم: میخواستیم به اینجا بیاییم.»
این اولین تجربه تو خارج از انگلیس است. آیا میلان و سبک زندگی آن را میشناسی؟
«چیزهای زیادی دربارهاش شنیدهام، اما هنوز شخصاً آن را تجربه نکردهام. این همان چیزی است که ما را هیجانزده میکند: کشف شهر، فرهنگ و مردم. همچنین این عالی است که من از قبل دوستان زیادی در اینجا دارم تا این تجربه را با آنها به اشتراک بگذارم.»
تو دوباره با همتیمی سابق خود در منچسترسیتی، مانوئل آکانجی، در یک تیم حاضر خواهی شد. آیا در روزهای قبل از گرفتن این تصمیم با او صحبت کردی؟
«بله، ما صحبت کردیم، اما من هیچ اطلاعاتی درباره آنچه در حال رخ دادن بود به او ندادم. میخواستم قبل از گفتن به او مطمئن شوم که همه چیز نهایی شده است، اما مطمئنم که او قبلاً چیزی حس کرده بود و احتمالاً اخبار را دیده بود. واقعاً خوشحالم که دوباره با او همتیم میشوم: او یکی از بهترین مدافعانی است که تا به حال با او بازی کردهام و خوشحالم که دوباره در کنار او و همچنین سایر بازیکنانی که چه در سطح باشگاهی و چه در تیم ملی در برابرشان بازی کردهام و کیفیتشان را میشناسم، بازی میکنم. بیصبرانه منتظر دیدار با همه هستم.»
تو یک مدافع چندمنظوره، از نظر فیزیکی قوی، مسلط به توپ و قادر به بازیسازی از عقب هستی. فکر میکنی چه چیزی میتوانی به تیم کریستین چیوو بدهی، در حالی که آنها به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی خود در ایتالیا هستند؟
«من اشتیاق بیحدوحصری برای پیروزیهای بیشتر دارم. من این شانس را داشتهام که جامهای زیادی در طول دوران حرفهایام ببرم و میخواهم از آن تجربه در اینجا برای کمک به تیم و باشگاه استفاده کنم. در عین حال، میخواهم به یادگیری و رشد به عنوان یک فوتبالیست ادامه دهم، با سرمربی و همچنین با کولاروف که همتیمی من در سیتی بود کار کنم. واقعاً هیجانزده هستم؛ امیدوارم تواناییهایم را به تیم بیاورم و میخواهم چیزهای جدیدی یاد بگیرم، سبک جدیدی از بازی را درک کنم و یک لیگ جدید را تجربه کنم.»
تو در طول دوران حرفهای خود جامهای متعددی بردهای و تجربهات خود گویای همهچیز است. چه ارزشها و درسهایی را بیش از همه در قلبت نگه میداری؟
«من معتقدم همتیمی خوب بودن یکی از مهمترین جنبههای ساختن یک تیم برنده است. امور همیشه خوب یا آنطور که شما میخواهید پیش نخواهند رفت، اما آنچه اهمیت دارد این است که چگونه به افراد اطرافتان کمک میکنید تا موفق شوند، زیرا هیچکس به تنهایی برنده نمیشود. من لحظاتی را که در داخل و خارج از زمین به اشتراک گذاشتهام ارزشمند میدانم؛ اینگونه است که یک پیوند قوی میسازید. خوشحال و خوششانسم که این فرست را دارم تا دوستیها و روابط جدیدی ایجاد کنم و بیصبرانه منتظرم تا این اتفاق بیفتد.»
تابستان بسیار فشردهای برای تو بود، با جام جهانی و همه مسائلی که با آن همراه بود. چقدر افتخار میکنی که بار دیگر نماینده انگلیس بودی؟ تو همچنین به حدنصابهای مهمی با سه شیرها دستیافتی.
«تابستان بسیار دشواری بود، اما در عین حال هیجانانگیز هم بود. نمایندگی کشوم همیشه یک افتخار است، اینکه بارها این کار را انجام دادهام و به دستیابی به حدنصابهای مهم در تاریخ تیم ملیمان کمک کردهام. من به ویژه به مدال برنز افتخار میکنم: این نتیجهای نبود که برای رسیدن به آن برنامهریزی کرده بودیم، اما با این حال فصل دیگری در تاریخ خود نوشتیم و این باعث افتخار واقعی من است. و البته، من فوقالعاده افتخار میکنم که به اینجا آمدهام: فکر میکنم لبخندم همهچیز را میگوید.»
تو چهارمین بازیکن انگلیسی تاریخ باشگاه هستی. چه حسی دارد؟
«واقعاً احساس خوششانسی میکنم. این چیزی است که قبل از رسیدن به اینجا متوجه شدم و با توجه به اینکه بازیکنان انگلیسی زیادی این تجربه را نداشتهاند، بسیار خوشحالم که در آن فهرست قرار گرفتهام.»
چه اهدافی برای خودت در این ماجراجویی جدید داری؟
«فکر میکنم بازیکنان و باشگاه در فصل گذشته سطح انتظارات را بسیار بالا بردند، بنابراین ما باید از همانجا شروع کنیم. من اینجا هستم تا ببرم و برای هر جامی بجنگم. این همیشه ذهنیت من در هر جایی بوده که بازی کردهام و متقاعد شدهام که میتوانیم به آن دست یابیم. ما باید همچنان بالاترین سطح را هدف بگیریم.»
آیا میخواهی پیامی برای هواداران جدیدت بفرستی؟
«بیصبرانه منتظر دیدن همه شما هستم، تا با تعداد هر چه بیشتری از شما ملاقات کنم، در برابر شما بازی کنم و امیدوارم خاطرات فوقالعادهای را با هم بسازیم. مطمئنم که این کار را خواهیم کرد. میخواهم از حمایت شما حتی قبل از ملاقات با شما تشکر کنم، زیرا میدانم چقدر نسبت به این باشگاه و این بازیکنان پرشور هستید. قول میدهم این پیراهن را با افتخار بپوشم و همهچیزم را برای باشگاه و همتیمیهایم بدهم.»