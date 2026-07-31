واکنش تند به انتقال اولیسه به رئال

به گزارش ایلنا، رئیس افتخاری بایرن مونیخ در واکنش به گزارش‌هایی که اولیسه را به رئال مادرید مرتبط می‌کند، این گمانه‌زنی‌ها را خنده‌دار دانست و گفت:

«از خنده روده بر شدم. او هنوز سه سال دیگر با ما قرارداد دارد، بنابراین این موضوع اصلاً برای من مطرح نیست. امپراتور چین هم اگر پیش ما بیاید، باز هم با او مذاکره نخواهیم کرد.»

هوینس همچنین تاکید کرد که همین مسئله در مورد لوئیز دیاز نیز صدق می‌کند و تاکید کرد که بایرن هیچ علاقه‌ای به از هم پاشیدن آنچه او بهترین خط حمله سه‌گانه جهان می‌داند، ندارد:

«ما با اولیسه، دیاز و کین، بهترین خط حمله سه‌گانه جهان را در اختیار داریم. ما قطعا به فروش هیچ‌کدام از آن‌ها فکر نخواهیم کرد.»

این مدیر ۷۴ ساله همچنین ابراز اطمینان کرد که هری کین در مونیخ خواهد ماند و انتظار می‌رود مذاکرات برای تمدید قرارداد به زودی آغاز شود:

«من مستقیماً با هری در این باره صحبت نکرده‌ام، اما شنیده‌ام که او در مونیخ بسیار خوشحال است. ما هم از حضور او بسیار راضی هستیم و واقعاً هیچ دلیلی وجود ندارد که او سال آینده ما را ترک کند. او از هر جهت یک الگو است؛ نه تنها به عنوان یک گلزن یا یک بازیکن در زمین مسابقه، بلکه به عنوان یک انسان.»

هوینس جدا از مسائل مربوط به بایرن مونیخ، در خصوص تنش‌های مداوم میان یوفا و فیفا سر برنامه‌های جیانی اینفانتینو برای توسعه رقابت‌های بین‌المللی نیز اظهار نظر کرد:

«شخصاً فکر نمی‌کنم اروپایی‌ها درک کنند که تا چه حد قوی هستند. یک تورنمنت بدون حضور اروپایی‌ها هیچ ارزشی ندارد. اگر اروپایی‌ها واقعاً متحد شوند و به طور مداوم برای رسیدن به این هدف تلاش کنند، آقای اینفانتینو نمی‌تواند این برنامه را به سرانجام برساند. اگر او تقابل فیجی در برابر کیپ‌ورد را در جام جهانی می‌خواهد، پس می‌تواند به دنبالش باشد.»

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