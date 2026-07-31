بمب جدید رئال در خط حمله
کهکشانیها پدیده گلزنی لوانته را جذب کردند
باشگاه رئال مادرید در خریدی غیرمنتظره، با لوانته برای انتقال کارلوس اسپی به توافق نهایی رسید تا این مهاجم آیندهدار با قراردادی ۵ ساله تا سال ۲۰۳۱ به جمع کهکشانیها بپیوندد.
به گزارش ایلنا، این مهاجم در ۲۱ سالگی و پس از تثبیت جایگاه خود در تیم اصلی لوانته، راهی مادرید میشود؛ جایی که در طول سه فصل، ۶۶ بازی رسمی انجام داد و ۲۰ گل به ثمر رساند.
عملکرد درخشان او در فصل گذشته، عنوان بهترین بازیکن زیر ۲۳ سال لیگ را برایش به همراه داشت. و حالا، او ماموریت بزرگی برای جانشینی گونزالو گارسیا بر عهده خواهد داشت که ظرف ساعات آینده راهی فولام میشود.
تجربه حضور در تیمهای ملی پایه
خرید جدید رئال مادرید همچنین تجربه حضور در تیمهای ملی پایه اسپانیا را در کارنامه دارد و در ردههای زیر ۱۹ سال و زیر ۲۰ سال برای تیم ملی به میدان رفته است.