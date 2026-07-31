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نه بزرگ ۴۱ کشور کونکاکاف

مخالفت کامل قاره آمریکا با طرح فروش سهام جام جهانی توسط فیفا

مخالفت کامل قاره آمریکا با طرح فروش سهام جام جهانی توسط فیفا
کد خبر : 1820648
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تمامی ۴۱ فدراسیون عضو کونکاکاف در اقدامی هماهنگ با یوفا، با طرح جنجالی جیانی اینفانتینو مبنی بر واگذاری سهام تجاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مخالفت کردند.

به گزارش ایلنا، این مخالفت پس از جلسه‌ای صورت گرفت که عصر روز پنجشنبه توسط کنکاکاف برای بررسی پیشنهاد جنجالی فیفا برگزار شد.

کنکاکاف در بیانیه‌ای اعلام کرد که «در طول این جلسه، اعضا نگرانی‌های عمیق خود را در مورد عدم وجود روند اداری و قانونی مناسب در خصوص این پیشنهاد، ضرب‌الاجل کوتاهی که به صورت ساختگی اعمال شده و عدم وجود هرگونه بررسی یا تایید توسط نهادهای ذی‌ربط ساختار مدیریتی فیفا ابراز کردند.»

«علاوه بر این، نیاز به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تامین مالی برنامه‌های جدید و همچنین ایجاد طرح فیفا فوروارد، آن هم پس از سودآورترین جام جهانی تاریخ فیفا زیر سوال رفت.»

مخالفت کامل قاره آمریکا با طرح فروش سهام جام جهانی توسط فیفا

کنکاکاف در این بیانیه، پیشنهاد مذکور را رد کرد و از اعضای شورای فیفا خواست تا «به رئیس فیفا دستور دهند تا اطمینان حاصل کند که هر موضوعی، مراحل قانونی و مدیریتی مناسب را از طریق کارکنان و شورای فیفا طی می‌کند.»

بر خلاف تصمیم روز پنجشنبه یوفا، هیچ اشاره‌ای به تحریم جام جهانی از سوی ۴۱ کشور عضو کنکاکاف نشد.

برنامه‌های فیفا شامل فروش سهم قابل توجهی از یک نهاد جدید به نام «شرکت‌های تابعه فیفا فوروارد» است تا اداره رویدادهای بزرگ خود، از جمله جام جهانی مردان و زنان را بر عهده بگیرد.

فیفا به دنبال فروش سهم اقلیت ۲۱ درصدی در FFE است تا ۳.۲ میلیارد پوند سرمایه جذب کند و سپس این پول میان فدراسیون‌های عضو تقسیم شود.

این پیشنهاد باید به تایید ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا و همچنین شورای فیفا برسد.

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