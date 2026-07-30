یک ورزشگاه دیگر هم از دسترس خارج شد
عملیات بازسازی ورزشگاه تختی تهران تنها به تعویض چمن محدود نخواهد بود و با اصلاح کامل زیرسازی زمین ادامه پیدا میکند.
به گزارش ایلنا، بررسیهای فنی انجامشده نشان میدهد مشکلات ورزشگاه تختی تهران تنها به کیفیت چمن محدود نیست و کارشناسان بر ضرورت بازسازی کامل زیرسازی زمین تأکید کردهاند. بر همین اساس، پروژه نوسازی این ورزشگاه با اصلاح ساختار زیرین زمین و اجرای چمن جدید ادامه خواهد یافت تا شرایط لازم برای برگزاری مسابقات استاندارد فراهم شود.
با توجه به گستردگی عملیات عمرانی و زمان مورد نیاز برای اجرای این پروژه، ورزشگاه تختی در فصل جدید لیگ برتر از فهرست ورزشگاههای میزبان خارج خواهد بود و امکان برگزاری مسابقات در این مجموعه وجود نخواهد داشت.
در ادامه برنامه بازسازی، مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران قصد دارند پس از اتمام عملیات مربوط به زمین چمن، مراحل نوسازی سکوها و سایر بخشهای ورزشگاه را نیز آغاز کنند تا این مجموعه با استانداردهای لازم دوباره آماده میزبانی رقابتهای فوتبال شود.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، هدف مسئولان این است که تمامی مراحل بازسازی ورزشگاه تختی تا خردادماه سال آینده به پایان برسد. در صورت تحقق این برنامه، یکی از قدیمیترین ورزشگاههای تهران بار دیگر میتواند به چرخه میزبانی مسابقات فوتبال کشور بازگردد و در صورت نیاز، میزبان دیدارهای لیگ برتر باشد.