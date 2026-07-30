مظلومی: بختیاریزاده باید بیشتر مراقب باشد
پرویز مظلومی با انتقاد از وضعیت مدیریتی استقلال، خواستار حل هرچه سریعتر مشکل پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه شد. او همچنین استقلال را مستحق قهرمانی فصل گذشته دانست و در عین حال به سهراب بختیاریزاده درباره دشواریهای فصل پیشرو هشدار داد.
به گزارش ایلنا، پرویز مظلومی، پیشکسوت و سرمربی اسبق استقلال، در گفتوگویی درباره آخرین وضعیت این باشگاه، از مشکلات مدیریتی، بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی و شرایط تیم برای فصل جدید سخن گفت و تأکید کرد استقلال باید هرچه سریعتر از وضعیت فعلی خارج شود.
مظلومی در ابتدای صحبتهای خود درباره احتمال همکاری با باشگاه استقلال اظهار کرد: «در حال حاضر هیچ مسئولیتی در باشگاه ندارم و از زمان حضور مدیران فعلی نیز همکاریای با استقلال نداشتهام. با این حال هر زمان این باشگاه به من نیاز داشته، بدون هیچ چشمداشتی کنار استقلال بودهام؛ چرا که هرچه دارم از این باشگاه است.»
او با اشاره به دوران مربیگری خود در عمان افزود: «در آن مقطع قرارداد سهساله و شرایط مناسبی داشتم، اما زمانی که استقلال به من نیاز داشت، بدون تردید بازگشتم. همیشه استقلال برای من در اولویت بوده است.»
سرمربی پیشین آبیپوشان در ادامه از عملکرد برخی مدیران باشگاه انتقاد کرد و گفت: «نباید ناآشنایی با قوانین باعث شود استقلال چنین هزینههایی بپردازد. بسته شدن پنجره نقلوانتقالاتی نتیجه تصمیماتی است که حالا باشگاه را با مشکلات جدی روبهرو کرده و باید هرچه زودتر برطرف شود.»
مظلومی درباره عملکرد علی تاجرنیا نیز اظهار داشت: «او تلاش زیادی برای حل مشکلات باشگاه انجام میدهد، اما در ابتدای کار شناخت کاملی از اطرافیانش نداشت. اکنون شرایط تغییر کرده و برخی افرادی که عملکرد مناسبی نداشتند، کنار گذاشته شدهاند. با این حال اداره باشگاه نیازمند همکاری یک تیم منسجم است و یک نفر به تنهایی نمیتواند همه مشکلات را حل کند.»
او با اشاره به وضعیت نقلوانتقالات استقلال افزود: «امیدوارم با حضور وکلای جدید، مشکل پنجره نقلوانتقالاتی هرچه زودتر برطرف شود. هواداران نگرانی زیادی دارند و کادر فنی نیز در شرایط دشواری قرار گرفته است. سهراب بختیاریزاده هنوز نمیداند با چه نفراتی فصل را آغاز خواهد کرد، در حالی که رقبای مستقیم استقلال با قدرت در حال تکمیل ترکیب خود هستند.»
این پیشکسوت استقلال همچنین از دیدار اخیر خود با رئیس هیئتمدیره باشگاه خبر داد و گفت: «در جلسهای که هفته گذشته با آقای تاجرنیا داشتم، دغدغههای هواداران را منتقل کردم. ایشان نیز پیگیر حل مشکلات است و امیدوارم شرایط به گونهای پیش برود که استقلال بدون دغدغه وارد فصل جدید شود.»
مظلومی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره پرونده قهرمانی لیگ بیستوپنجم اظهار کرد: «از نظر من، معرفی استقلال به لیگ نخبگان آسیا نشان میدهد که این تیم شایسته عنوان قهرمانی بوده است. امیدوارم سازمان لیگ نیز هرچه زودتر درباره اهدای جام و برگزاری مراسم مربوط به آن تصمیمگیری کند.»
او همچنین درباره سهراب بختیاریزاده گفت: «رابطه بسیار خوبی با او دارم و همیشه در صورت نیاز با هم مشورت میکنیم. برای سهراب آرزوی موفقیت دارم، اما معتقدم باید با دقت و تمرکز بیشتری شرایط تیم را مدیریت کند، زیرا فصل دشواری در پیش است.»
مظلومی در پایان درباره وضعیت رامین رضاییان نیز اظهار داشت: «او در حال حاضر در اسپانیا تمرین میکند، اما باید به استقلال بازگردد و به تعهدات قراردادی خود عمل کند. در گذشته بازیکنان بیش از هر چیز برای پیراهن باشگاه بازی میکردند، اما امروز مسائل مالی بیش از حد بر فوتبال ایران تأثیر گذاشته است.»