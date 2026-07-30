تنها یک ابهام تا بازگشت کامل آسانی به استقلال

به گزارش ایلنا، یاسر آسانی بدون تردید یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان استقلال در فصل گذشته بود. وینگر آلبانیایی در نخستین سال حضورش در فوتبال ایران توانست در ۲۹ مسابقه، ۱۳ گل به ثمر برساند و چهار پاس گل ثبت کند تا با تأثیرگذاری مستقیم روی ۱۷ گل، بهترین آمار را میان بازیکنان استقلال به نام خود ثبت کند.

نمایش‌های درخشان این بازیکن باعث شد خیلی زود به مهره‌ای کلیدی در ترکیب استقلال تبدیل شود. سرعت بالا، شوت‌های خطرناک با پای چپ، توانایی بازی در دو جناح و قدرت گلزنی، آسانی را به یکی از مهم‌ترین عناصر هجومی آبی‌ها تبدیل کرد؛ بازیکنی که نیمه‌تمام ماندن فصل نیز مانع از افزایش آمار گل‌هایش شد.

با این حال، پایان فصل برای ستاره آلبانیایی با اتفاقات متفاوتی همراه بود. توقف رقابت‌های فوتبال ایران باعث شد او برای مدتی طولانی از شرایط مسابقه دور بماند؛ اتفاقی که روی جایگاهش در تیم ملی آلبانی نیز تأثیر گذاشت. آسانی به دلیل دوری از میادین، دیدار حساس تیم ملی کشورش برابر لهستان در مرحله پلی‌آف جام جهانی را از دست داد و پس از آن نیز از فهرست دعوت‌شدگان کنار گذاشته شد.

پس از بازگشت به تهران، شرایط این بازیکن با حاشیه‌های تازه‌ای همراه شد. او در تمرینات ابتدایی استقلال حضور یافت و تست‌های پزشکی را پشت سر گذاشت، اما به شکل ناگهانی ایران را ترک کرد و سپس با ارسال نامه‌ای، خواستار فسخ یک‌طرفه قرارداد خود شد.

اختلاف میان دو طرف بیشتر بر سر مطالبات مالی فصل گذشته و نحوه پرداخت پیش‌پرداخت فصل دوم قرارداد بود. در حالی که باشگاه اعلام کرده بود مبلغ مورد نظر را آماده پرداخت دارد، مدیران استقلال نسبت به وجود بند فسخ در قرارداد نگرانی‌هایی داشتند و خواهان تعیین تکلیف این موضوع پیش از انجام پرداخت‌ها شدند؛ مسئله‌ای که روند مذاکرات را طولانی کرد.

در نهایت، دو طرف به توافق رسیدند و آسانی از چهارم مرداد بار دیگر در تمرینات استقلال حاضر شد. حضور مستمر او در کنار هم‌تیمی‌ها و پوشیدن پیراهن شماره ۷، نشان می‌دهد این بازیکن آماده آغاز دومین فصل حضورش در جمع آبی‌پوشان است و کادر فنی نیز حساب ویژه‌ای روی توانایی‌های او باز کرده است.

شماره ۷ استقلال یکی از نمادین‌ترین پیراهن‌های این باشگاه به شمار می‌رود؛ شماره‌ای که پیش‌تر بازیکنانی مانند مجید نامجومطلق، شاهرخ بیانی، محمد نوازی و فرهاد مجیدی آن را بر تن کرده‌اند. پس از تغییر شماره محمدرضا آزادی، اکنون این پیراهن به یاسر آسانی رسیده و انتظار می‌رود او یکی از چهره‌های اصلی استقلال در فصل پیش رو باشد.

در کنار مسائل فنی، همچنان یک ابهام حقوقی درباره وضعیت قرارداد این بازیکن وجود دارد. برخی کارشناسان معتقدند ارسال نامه فسخ، به معنای پایان یک‌جانبه قرارداد است و در شرایطی که پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال بسته باشد، ثبت قرارداد جدید با این بازیکن امکان‌پذیر نخواهد بود.

در مقابل، دیدگاه دیگری نیز مطرح است که بر اساس آن، چون نام آسانی از فهرست رسمی استقلال خارج نشده و قرارداد قبلی او در سازمان لیگ ابطال نشده است، امکان ادامه همکاری از طریق توافق‌نامه یا اصلاح قرارداد وجود دارد. مدیران استقلال نیز با استناد به استعلام‌های انجام‌شده، اعتقاد دارند مانعی برای استفاده از این بازیکن وجود ندارد.

اکنون استقلال امیدوار است پیش از آغاز فصل جدید، وضعیت حقوقی یاسر آسانی به‌صورت رسمی و قطعی مشخص شود تا یکی از مهم‌ترین مهره‌های هجومی این تیم بدون دغدغه در اختیار کادر فنی قرار گیرد. با توجه به کیفیت فنی، انگیزه بازگشت به تیم ملی آلبانی و عملکرد درخشان فصل گذشته، آسانی می‌تواند یکی از تعیین‌کننده‌ترین بازیکنان آبی‌ها در لیگ بیست‌وششم باشد.

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