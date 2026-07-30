به گزارش ایلنا، با وجود گمانه‌زنی‌ها درباره برگزاری جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در هفته جاری، هنوز تاریخ و ساعت دقیق این نشست به اعضای هیئت رئیسه اعلام نشده و دستور جلسه رسمی نیز در اختیار آنها قرار نگرفته است.

بر اساس پیگیری‌ها، پیش‌بینی می‌شود این نشست در اواسط هفته آینده برگزار شود؛ جلسه‌ای که یکی از مهم‌ترین موضوعات آن، بررسی وضعیت نیمکت تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ خواهد بود.

در این نشست، امیر قلعه‌نویی برنامه‌های فنی خود برای حضور تیم ملی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا را ارائه می‌کند و اعضای هیئت رئیسه نیز درباره روند همکاری با او و برنامه‌های پیش‌رو به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

قلعه‌نویی طی چهار سال گذشته هدایت تیم ملی را بر عهده داشته و اکنون نیز نشانه‌ها حاکی از آن است که همچنان گزینه اصلی برای ادامه این مسئولیت خواهد بود. اگرچه هنوز تصمیم رسمی از سوی فدراسیون فوتبال اعلام نشده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد ادامه همکاری با این سرمربی برای حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ در مسیر نهایی شدن قرار دارد.

بر همین اساس، انتظار می‌رود جلسه پیش‌رو بیش از آنکه به بررسی گزینه‌های جایگزین اختصاص داشته باشد، بر جمع‌بندی برنامه‌های آینده تیم ملی و تعیین چارچوب ادامه همکاری با کادر فنی متمرکز باشد.

اکنون باید منتظر اعلام رسمی زمان برگزاری این نشست از سوی فدراسیون فوتبال ماند؛ جلسه‌ای که می‌تواند تکلیف نیمکت تیم ملی را برای مهم‌ترین رویداد پیش‌روی فوتبال ایران مشخص کند.

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