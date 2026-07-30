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ترکیب پرسپولیس مقابل آلانیااسپور

ترکیب پرسپولیس مقابل آلانیااسپور
کد خبر : 1820567
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پرسپولیس در دیدار تدارکاتی برابر آلانیااسپور با آرایشی متفاوت به میدان رفته و مهدی تارتار نخستین فرصت حضور در ترکیب اصلی را به پوریا لطیفی‌فر، خرید جدید سرخ‌پوشان، داده است.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال پرسپولیس از دقایقی پیش در یک دیدار تدارکاتی مقابل آلانیااسپور ترکیه قرار گرفته است؛ مسابقه‌ای که مهدی تارتار برای آن ترکیبی متفاوت و با آرایش ۳-۳-۴ در نظر گرفته است.

سرخ‌پوشان در این مسابقه همچنان دو بازیکن خود را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند. ابوالفضل جلالی و دنیل گرا شرایط حضور در میدان را پیدا نکرده‌اند و به همین دلیل، علیرضا همایی‌فرد در سمت چپ خط دفاعی از ابتدا به میدان رفته است.

مهم‌ترین نکته ترکیب پرسپولیس به خط میانی مربوط می‌شود؛ جایی که پوریا لطیفی‌فر، خرید جدید این تیم، برای نخستین بار در ترکیب اصلی قرار گرفته و نخستین تجربه خود با پیراهن پرسپولیس را پشت سر می‌گذارد. این هافبک تازه‌وارد یکی از چهره‌های ویژه ترکیب امروز محسوب می‌شود و عملکرد او می‌تواند مورد توجه کادر فنی قرار گیرد.

ترکیب پرسپولیس به این شرح است:
پیام نیازمند، مجید عیدی، مهدی زارع، حسین کنعانی، علیرضا همایی‌فرد، مارکو باکیچ، پوریا لطیفی‌فر، محمد خدابنده‌لو، مهدی تیکدری، ایگور سرگیف، تیوی بیفوما

 

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