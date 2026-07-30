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قرارداد سعید لطفی با استقلال تمدید شد

قرارداد سعید لطفی با استقلال تمدید شد
کد خبر : 1820564
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باشگاه استقلال همکاری خود با سعید لطفی را برای فصل جدید ادامه داد تا سرمربی فصل گذشته آبی‌پوشان، هدایت تیم دوم این باشگاه را در رقابت‌های لیگ دسته دوم نیز بر عهده داشته باشد.

به گزارش ایلنا،  باشگاه استقلال پس از بررسی عملکرد کادر فنی تیم دوم، قرارداد سعید لطفی را برای یک فصل دیگر تمدید کرد تا این مربی همچنان هدایت استقلال ب را در رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال ایران بر عهده داشته باشد.

لطفی از هفته هفتم فصل گذشته و پس از پایان همکاری باشگاه با رضا رجبی، هدایت استقلال ب را پذیرفت. او در شرایطی روی نیمکت این تیم نشست که آبی‌پوشان نتایج قابل قبولی کسب نکرده بودند و با قرار گرفتن در پایین جدول، شرایط دشواری را پشت سر می‌گذاشتند. شکست سنگین برابر چوکا نیز از جمله نتایجی بود که پیش از حضور او رقم خورده بود.

سرمربی استقلال ب پس از آغاز فعالیت خود، با ایجاد تغییرات در ساختار فنی و افزایش هماهنگی میان بازیکنان، روند تیم را تا حدی بهبود بخشید و در نهایت موفق شد سهمیه این تیم در لیگ دسته دوم را حفظ کند.

استقلال ب فصل گذشته را با کسب هشت پیروزی، پنج تساوی و ۱۳ شکست به پایان رساند و با ۲۹ امتیاز در جایگاه نهم گروه نخست ایستاد. شاگردان لطفی در طول فصل ۲۴ گل به ثمر رساندند و ۲۷ بار نیز دروازه خود را باز شده دیدند. این تیم در آخرین دیدار فصل نیز با برتری چهار بر صفر مقابل ملوان بوشهر، عملکردی امیدوارکننده از خود به نمایش گذاشت.

پس از پایان رقابت‌ها، مدیران باشگاه مذاکرات خود را برای ادامه همکاری با سعید لطفی آغاز کردند و در نهایت دو طرف بر سر تمدید قرارداد به توافق رسیدند. بر اساس برنامه‌ریزی باشگاه، حفظ ثبات روی نیمکت و ادامه روند استعدادیابی و پرورش بازیکنان جوان، از مهم‌ترین اهداف استقلال ب در فصل آینده خواهد بود.

سعید لطفی که سابقه پوشیدن پیراهن استقلال در دهه ۸۰ را در کارنامه دارد و همراه این تیم قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی را تجربه کرده است، حالا برای دومین فصل متوالی هدایت تیم دوم آبی‌پوشان را بر عهده خواهد داشت.

 

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