استقلال، پرسپولیس و استقلال خوزستان همچنان بدون خانه

به گزارش ایلنا، تنها چند هفته تا آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران باقی مانده و سازمان لیگ برنامه سه هفته نخست مسابقات را منتشر کرده است، اما همچنان تکلیف محل برگزاری چند دیدار مشخص نیست. در این میان، استقلال، پرسپولیس و استقلال خوزستان بیشترین سهم را از این بلاتکلیفی دارند و هنوز ورزشگاه قطعی مسابقات خانگی خود را نمی‌شناسند.

استقلال تهران فصل جدید را از روز جمعه ۲۳ مرداد و با دیدار مقابل مس شهر بابک آغاز می‌کند، اما در برنامه رسمی سازمان لیگ نام ورزشگاه این مسابقه درج نشده است. این تیم پس از سفر به قائمشهر برای دیدار با نساجی، در هفته سوم باید از سپاهان پذیرایی کند؛ مسابقه‌ای که محل برگزاری آن نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

دلیل اصلی این وضعیت، ادامه آماده‌سازی ورزشگاه آزادی است. این ورزشگاه که سال‌ها میزبان بازی‌های خانگی استقلال و پرسپولیس بود، طبق اعلام مسئولان سازمان لیگ تا پایان نیم‌فصل نخست در اختیار دو باشگاه قرار نخواهد گرفت. به همین دلیل، حتی دربی پایتخت در هفته پنجم نیز خارج از آزادی برگزار می‌شود و سرخابی‌ها در نیم‌فصل اول امکان بازگشت به ورزشگاه اصلی خود را نخواهند داشت.

در چنین شرایطی، استقلال دو گزینه را برای میزبانی مسابقات خانگی خود مدنظر قرار داده است. برنامه این باشگاه بر این اساس تنظیم شده که در صورت برگزاری بازی‌ها با حضور تماشاگران از ورزشگاه شهدای شهر قدس استفاده کند و اگر مسابقات بدون تماشاگر برگزار شود، ورزشگاه شهید دستگردی (پاس قوامین) را به‌عنوان محل میزبانی در اختیار داشته باشد. درخواست رسمی باشگاه به سازمان لیگ ارائه شده و تصمیم نهایی هنوز اعلام نشده است.

البته وضعیت ورزشگاه دستگردی نیز کاملاً قطعی نیست. مسئولان این مجموعه قصد دارند عملیات بازسازی و کشت مجدد زمین چمن را آغاز کنند و در صورت شروع این پروژه، احتمال دارد این ورزشگاه در هفته‌های ابتدایی فصل شرایط میزبانی را نداشته باشد. در چنین شرایطی، شهر قدس به اصلی‌ترین گزینه استقلال و پرسپولیس تبدیل خواهد شد.

از سوی دیگر، پیکان نیز ورزشگاه شهدای شهر قدس را برای میزبانی مسابقات خود معرفی کرده است. این تیم در هفته دوم باید در همین ورزشگاه به مصاف گل‌گهر برود و تنها یک روز بعد پرسپولیس نیز دیدار خانگی خود برابر استقلال خوزستان را برگزار خواهد کرد. چند روز بعد نیز استقلال باید در همین ورزشگاه میزبان سپاهان باشد؛ موضوعی که می‌تواند فشار زیادی به کیفیت زمین چمن شهر قدس وارد کند.

پرسپولیس نیز شرایطی مشابه رقیب سنتی خود دارد. سرخپوشان در هفته نخست میهمان شمس‌آذر خواهند بود و در هفته سوم نیز مقابل تراکتور در تبریز به میدان می‌روند، اما دیدار خانگی این تیم برابر استقلال خوزستان هنوز ورزشگاه مشخصی ندارد. برنامه باشگاه پرسپولیس نیز مشابه استقلال است؛ استفاده از شهر قدس در صورت حضور تماشاگران و انتقال مسابقه به ورزشگاه دستگردی در صورت برگزاری بازی بدون تماشاگر.

در اهواز نیز استقلال خوزستان با مشکلات بیشتری مواجه است. این تیم در دو مسابقه خانگی ابتدایی فصل برابر آلومینیوم اراک و نساجی و همچنین در دیدار هفته دوم مقابل پرسپولیس، هنوز ورزشگاه مشخصی ندارد و به این ترتیب، تکلیف محل برگزاری هیچ‌یک از مسابقات سه هفته نخست این تیم روشن نشده است.

مدیران استقلال خوزستان امیدوار بودند پس از بازسازی چمن ورزشگاه غدیر، فصل جدید را در این مجموعه آغاز کنند، اما روند آماده‌سازی مطابق انتظار پیش نرفته است. بخش‌هایی از چمن تازه کاشته‌شده دچار آسیب شده و عملیات ترمیم و کشت مجدد زمان بیشتری نیاز دارد؛ موضوعی که احتمال تأخیر در بهره‌برداری از این ورزشگاه را افزایش داده است.

در صورت آماده نشدن غدیر، ورزشگاه شهدای فولاد نخستین گزینه جایگزین خواهد بود، اما مسئولان فولاد معتقدند استفاده مداوم از این مجموعه می‌تواند به کیفیت زمین چمن آسیب بزند. ورزشگاه تختی آبادان نیز یکی دیگر از گزینه‌های موجود است، هرچند با بازگشت صنعت نفت آبادان به لیگ برتر، هماهنگی برای استفاده همزمان از این ورزشگاه آسان نخواهد بود. انتقال مسابقات به استانی دیگر نیز آخرین گزینه‌ای است که در صورت تداوم این شرایط روی میز قرار دارد.

علاوه بر این سه باشگاه، هنوز محل برگزاری دیدار پیکان مقابل گل‌گهر و همچنین مسابقه مس شهر بابک برابر خیبر نیز از سوی سازمان لیگ اعلام نشده است. در مجموع، تکلیف هفت مسابقه از سه هفته نخست لیگ برتر هنوز از نظر محل برگزاری مشخص نیست که پنج دیدار آن به استقلال، پرسپولیس و استقلال خوزستان مربوط می‌شود.

با نزدیک شدن به آغاز فصل بیست‌وششم لیگ برتر، برنامه زمانی مسابقات نهایی شده اما ابهام درباره ورزشگاه‌های میزبان همچنان پابرجاست. اکنون سازمان لیگ فرصت محدودی در اختیار دارد تا درباره محل برگزاری این مسابقات تصمیم‌گیری کند و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آغاز فصل جدید را برطرف سازد.

انتهای پیام/