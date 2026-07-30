لباس دومی که همه را شگفتزده کرد
رونمایی دورتموند از پیراهن جدید فصل آینده
باشگاه دورتموند در جریان تور ژاپن، رسماً از پیراهن دوم خود برای فصل ۲۷-۲۰۲۶ رونمایی کرد؛ طرحی خاص و متفاوت که در نگاه اول تعجب هواداران را به همراه داشته است.
به گزارش ایلنا، در گذشته، دروازهبانانی مانند رومن وایدنفلر، رومن بورکی یا گرگور کوبل معمولاً با لباسهای بنفش روشن همراه با جزئیات زرد فسفری دیده میشدند. با این حال، طرح جدید به بازیکنان درون زمین این امکان را میدهد تا با یک ترکیب رنگی جذاب بدرخشند که فراتر از مدلهای کلاسیک گذشته است.
آستینها و یقه دارای جزئیات زرد فسفری هستند. لوگوی اسپانسر یعنی ودافون به رنگهای اصلی قرمز و سفید خود قرار گرفته و نشان پوما نیز به رنگ زرد فسفری است. بوروسیا دورتموند پیش از این نیز از توجه ایجاد شده در طول آخرین تور آسیایی خود برای رونمایی از پیراهن جدید استفاده کرده بود.