پست اینستاگرامی و تلخ مایکل اولیسه

به گزارش ایلنا، مهاجم بایرن مونیخ از نتیجه این تورنمنت ناامید شده بود، اما در عین حال با افتخار به حدنصاب شخصی خود نگاه کرد و از دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی، تشکر کرد.

ناامیدی اولیسه از دست رفتن جام

تیم ملی فرانسه به مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی رسیده بود، اما در آنجا مغلوب اسپانیا، قهرمان نهایی این رقابت‌ها، شد. برای اولیسه، این حذف با انتظاراتی که تیم با آن‌ها وارد تورنمنت شده بود مطابقت نداشت.

وینگر بایرن مونیخ در پستی اینستاگرامی نوشت: «نیاوردن جام به خانه یک ناامیدی بزرگ است.» تیم فرانسه در ابتدای تورنمنت چنین پایانی را برای جام جهانی تصور نکرده بود.

این بازیکن ۲۴ ساله با وجود عملکرد شخصی موفقیت‌آمیزش، در ابتدا تحت تاثیر ناامیدی ناشی از حذف قرار گرفته بود. فرانسه به موفقیت بیشتری در جام جهانی امید داشت و مصمم بود تورنمنت را با کسب عنوان قهرمانی به پایان برساند.

رکورد جدید در جام جهانی و تشکر از دشان

اولیسه در کنار ناامیدی از نتیجه تیمی، به عملکرد خود نیز پرداخت. ستاره بایرن مونیخ از ثبت رکوردی جدید برای بیشترین پاس گل در یک دوره جام جهانی ابراز افتخار کرد. اولیسه در طول این تورنمنت در مجموع ۷ پاس گل ثبت کرد و از رکورد قبلی پله که ۶ پاس گل در جام جهانی ۱۹۷۰ بود، عبور کرد.

اولیسه در بخش پایانی صحبت‌هایش صریحاً از دیدیه دشان تشکر کرد. سرمربی تیم ملی فرانسه نخستین بار این مهاجم را به تیم ملی بزرگسالان دعوت کرده بود. اولیسه همچنین تاکید کرد که دشان حتی در روزهای سخت نیز به او باور داشته است. او خاطرنشان کرد که همواره بابت این موضوع قدردان این سرمربی خواهد بود. این بازیکن ۲۴ ساله برای دشان در فعالیت‌های آینده‌اش بهترین آرزوها را کرد.

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