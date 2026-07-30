رکورد بیسابقه بوندسلیگا در فروش بلیط
فوقالعادهتر از لالیگا و سری آ
فوتبال حرفهای آلمان با فروش بیش از ۲۱ میلیون بلیت در دو دسته برتر به رکوردی تاریخی دست یافت تا حتی بوندسلیگای دو نیز توان رقابت با لیگهای بزرگ اسپانیا و ایتالیا را داشته باشد.
به گزارش ایلنا، اشتیاق بینظیر برای تماشای فوتبال حرفهای آلمان همچنان ادامه دارد؛ به طوری که بوندسلیگا و بوندسلیگای ۲ در فصل ۲۰۲۵/۲۰۲۶ رکوردی تاریخی را در زمینه فروش بلیت بر جای گذاشتند. ۳۶ باشگاه حاضر در این دو لیگ مجموعاً ۲۱,۴۰۴,۲۵۸ بلیت به فروش رساندند تا میانگین ۳۴,۹۷۴ تماشاگر در هر مسابقه ثبت شود که بالاترین رقم در تاریخ این رقابتها به شمار میرود.
در بوندسلیگا، ۱۲,۷۱۸,۰۹۷ بلیت به فروش رسید (میانگین ۴۱,۵۶۲ تماشاگر برای هر دیدار) که این آمار رشد نه درصدی را نسبت به فصل ۲۰۲۴/۲۰۲۵ نشان میدهد. بازگشت تیمهای کلن و هامبورگ به سطح اول فوتبال آلمان سهم پررنگی در ثبت این رشد چشمگیر ایفا کرد. بنا بر اعلام سازمان لیگ آلمان، میانگین پر شدن ظرفیت ورزشگاهها به ۹۶.۱۰ درصد رسید و ۱۶ باشگاه از ۱۸ تیم حاضر در بوندسلیگا نرخ اشغال بیش از ۹۰ درصد را تجربه کردند.
در سطح دوم یا همان بوندسلیگای ۲، مجموع بلیتهای فروخته شده به ۸,۶۸۶,۱۶۱ (میانگین ۲۸,۳۸۶ تماشاگر) رسید. این آمار، دسته دوم فوتبال آلمان را در فاصلهای بسیار نزدیک به لالیگای اسپانیا (۳۰,۹۴۵) و سری آ ایتالیا (۳۰,۰۸۴) قرار میدهد.
استقبال پرشور هواداران و ثبات قیمت بلیت در فوتبال آلمان
«با فروش بیش از ۲۱ میلیون بلیت، فوتبال حرفهای آلمان به شکلی چشمگیر جذابیت بالای خود را به اثبات میرساند. بوندسلیگا نماد کیفیت ورزشی، جو فوقالعاده استادیومها و سطح قیمتی است که طبق استانداردهای بینالمللی برای تماشاگران مقرونبهصرفه محسوب میشود. این ترکیب باعث شده تا تجربه حضور در استادیوم برای افراد زیادی امکانپذیر و به بخشی جدانشدنی از زندگی روزمره آنها تبدیل شود.» مارک لنز، رییس بوندسلیگا، این اظهارات را مطرح کرد.
میانگین قیمت بلیت برای مسابقات بوندسلیگا (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حملونقل عمومی) ۳۰.۷۷ یورو ثبت شد؛ در حالی که این رقم در بوندسلیگای ۲ برابر با ۲۴.۳۴ یورو بود.