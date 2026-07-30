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شاهکار جدید آبی‌های لندن در نقل‌وانتقالات

خرید مدافع فرانسوی قطعی شد

خرید مدافع فرانسوی قطعی شد
کد خبر : 1820526
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مکسنس لاکروا، مدافع پیشین ولفسبورگ، پس از پیشرفت چشمگیر در کریستال پالاس، به هدف اصلی چلسی تبدیل شد و آبی‌های لندن بالاخره روند انتقال این ستاره را به پایان رساندند.

به گزارش ایلنا، انتقال اکنون به صورت رسمی تایید شده و این مدافع به آبی‌ها پیوسته است. مبلغ این انتقال بیش از ۵۰ میلیون یورو است.

قرارداد او با آبی‌ها تا تابستان ۲۰۳۲ اعتبار دارد. این بدان معناست که این بازیکن فرانسوی حاضر در جام جهانی، به صورت بلندمدت زیر نظر سرمربی جدید تیم، ژابی آلونسو، متعهد به حضور در چلسی شده است.

خرید مدافع فرانسوی قطعی شد

امضای قرارداد لاکروا با چلسی

«من بسیار خوشحالم که بخشی از این باشگاه بزرگ هستم. همه از تاریخچه و سنت قهرمانی چلسی باخبر هستند و بودن به عنوان بخشی از آن مرا پر از غرور می‌کند.» لاکروا این سخنان را مطرح کرد.

و در ادامه گفت: «وقتی با سرمربی صحبت کردم، متوجه شدم که نگاه و جاه‌طلبی مشترکی برای این باشگاه داریم. ما می‌خواهیم برنده باشیم. وقتی کیفیت بازیکنان حاضر در اینجا و تمام امکانات باشگاه را می‌بینید، متوجه می‌شوید که این هدفی دست‌یافتنی است. هدف ما کسب عناوین قهرمانی است و من برای کمک به تحقق آن بی‌صبرانه منتظرم.»

خرید مدافع فرانسوی قطعی شد

چلسی کاملاً در بازار نقل‌وانتقالات فعال نشان می‌دهد و پیش از این نیز از میان خریدهای دیگر، مارکو پالسترا را به خدمت گرفته است. با این حال، بزرگ‌ترین معامله آن‌ها تا به اینجای کار، مورگان راجرز بوده که بیش از ۱۳۰ میلیون یورو هزینه داشته است.

لاکروا اکنون گزینه‌ای بسیار مناسب در دفاع وسط به شمار می‌رود. چلسی تحت هدایت آلونسو قصد دارد در این پست عمدتاً از سیستم دفاع سه نفره استفاده کند.

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