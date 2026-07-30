به گزارش ایلنا و طبق ادعای نشریه اتلتیک، سرمربی پیشین چلسی، تاتنهام و پاری‌سن‌ژرمن در آستانه دستیابی به توافقی برای امضای قراردادی جدید و بلندمدت با تیم ملی آمریکا قرار دارد.

مذاکرات میان دو طرف از زمان خروج آمریکا از جام جهانی پیشرفت مداومی داشته است.

جزئیات کوچکی هنوز باقی مانده است که باید نهایی شوند، اما این اطمینان روزافزون وجود دارد که پوچتینو هدایت تیم ملی را پس از جام جهانی ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد داد.

قرارداد فعلی او در ابتدا قرار بود پس از پایان این تورنمنت به پایان برسد، اما هم پوچتینو و هم فدراسیون فوتبال آمریکا تمایل واضح خود را برای تمدید این همکاری نشان داده‌اند.

گفتگوها در طول جام جهانی به طور موقت متوقف شده بود تا به تیم اجازه داده شود تمام تمرکز خود را روی رقابت‌ها معطوف کند و پس از آن مجدداً از سر گرفته شد. اگر این قرارداد نهایی شود، پوچتینو تا جام جهانی ۲۰۳۰ در سمت سرمربیگری تیم ملی آمریکا حفظ خواهد شد.

جزئیات مربوط به شرایط مالی علنی نشده است و چند جنبه از این توافق هنوز در حال حل و فصل است.

کارنامه درخشان آمریکا با پوچتینو در جام جهانی

تیم ملی ایالات متحده تحت هدایت پوچتینو با وجود حذف ناامیدکننده در مرحله یک‌هشتم نهایی، عملکرد امیدبخشی در جام جهانی داشت.

آمریکایی‌ها پس از پیروزی در دو بازی نخست خود در صدر جدول گروه قرار گرفتند؛ موضوعی که برای نخستین بار در تاریخ این تیم ثبت شد که توانستند به این زودی صدرنشینی خود را قطعی کنند.

آن‌ها همچنین اولین پیروزی خود در مرحله حذفی جام جهانی از سال ۲۰۰۲ را جشن گرفتند (پیروزی 2-0 مقابل بوسنی)، پیش از آنکه متحمل شکست سنگین ۴ بر ۱ مقابل بلژیک شوند.

پس از آن شکست، پوچتینو اشاره کرد که گفتگوها درباره آینده‌اش زمانی انجام خواهد شد که همه فرصت ارزیابی و تفکر روی این تورنمنت را داشته باشند.

او رضایت خود را از رابطه‌ای که با فدراسیون ایجاد کرده ابراز داشت و این حس را منتقل کرد که هر دو طرف حس خوب و مثبتی از ادامه همکاری دارند.

جی‌تی بتسون، رییس فدراسیون فوتبال آمریکا نیز درباره گفتگوها با سرمربی آرژانتینی صحبت کرده و تاکید کرد که پوچتینو و کادر فنی‌اش بخش‌های کلیدی برنامه‌های بلندمدت این فدراسیون هستند.

بتسون اخیراً گفت: «از دیدگاه کادر فنی تیم ملی مردان، ما در حال مذاکره فعال با مائوریسیو و همکارانش درباره آینده هستیم.»

او اضافه کرد: «همه ما به این باور مشترک اطمینان داریم که بهترین روزهای فوتبال آمریکا پیش‌روی ما قرار دارد و پوچتینو و همکارانش در کادر فنی، از فرصت تاثیرگذاری فوتبال در تمام سطوح جامعه‌ هیجان‌زده هستند.»

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