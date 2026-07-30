شوک بزرگ یوونتوس به چلسی
هایجک پدیده بایرلورکوزن با توافقی ساختارشکنانه
در حالی که چلسی رقابت سفتی را برای جذب کریم آلایجبگوویچ با چند باشگاه ایتالیایی آغاز کرده بود، یوونتوس با دستیابی به توافقی بیسابقه با پدیده بایرلورکوزن، آبیهای لندن را در مسیر انتقال این ستاره ناکام گذاشت.
به گزارش ایلنا، آبیها میخواستند او را به استمفوردبریج بیاورند تا زیر نظر ژابی آلونسو کار کند؛ سرمربیای که به واسطه حضور مشترکشان در آلمان، شناخت خوبی از این بازیکن جوان دارد.
با این حال، طبق گزارش اسکای ایتالیا، چلسی در راه جذب آلایبگوویچ ناکام خواهد ماند؛ چرا که او پس از دستیابی به «یک توافق ساختارشکنانه» با یوونتوس، تصمیم گرفته به این تیم ایتالیایی بپیوندد.
ظاهراً بر اساس گزارشهای دیگر، چلسی نتوانسته بود زمان بازی این بازیکن ۱۸ ساله را تضمین کند و پیشنهاد یک معامله قرضی را داده بود؛ موضوعی که باعث شد او غول ایتالیایی را انتخاب کند.
آلایبگوویچ میتوانست گزینهای فوقالعاده پشت سر مورگان راجرز، خرید جدید چلسی، باشد. هر دو بازیکن بهترین عملکرد خود را در کانال چپ نیمه هجومی ارائه میدهند.
او فصل گذشته در ۲۸ بازی بوندسلیگای اتریش، ۹ گل و ۳ پاس گل (با خلق ۹ شانس بزرگ گلزنی) به ثمر رسانده بود.
او این فرم فوقالعاده را به جام جهانی ۲۰۲۶ نیز منتقل کرد. این استعداد بوسنیایی پیش از حذف زودهنگام تیمش از این تورنمنت، گلی تماشایی را در بزرگترین صحنه فوتبال به ثمر رساند.
چلسی هرگز نیازی به آلایبگوویچ نداشت
این ممکن است بهترین نتیجه برای همه طرفهای درگیر باشد؛ زیرا چلسی در پست بال چپ از عمق ترکیب کافی برخوردار است.
آنها در حال حاضر پس از ورود راجرز و بازگشت جیمی گیتنز، به اندازه کافی در این پست تامین هستند.
در همین حال، انتظار میرود جسی دری، بازیکن جوان و پرامید تیم، فصل آینده از دوره قرضی خود بازگردد و برای کسب جایگاه در تیم اصلی تلاش کند.
مسیر روشنی برای آلایجبگوویچ در استامفوردبریج وجود نداشت.
چلسی عادت کرده است که برخی از درخشانترین استعدادهای جوان اروپا را انباشته کند، تنها برای اینکه بسیاری از آنها سالها میان باشگاههای مختلف به صورت قرضی دستبهدست شوند.
این رویکرد به نفع هیچکس نیست – نه باشگاه و نه مطمئناً بازیکنان. شاید این باشگاه ایتالیایی بتواند مسیر توسعه مستقیمتری را به آلایجبگوویچ ارائه دهد. چلسی میتواند به جای افزودن نامی دیگر به فهرستی شلوغ و متراکم، بر پرورش استعدادهای نخبهای که در حال حاضر در اختیار دارد تمرکز کند. آبیها همچنین بخشهای ضروریتری دارند که باید در آنها هزینه کنند.