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چشمی رسما قراردادش را با استقلال تمدید کرد

چشمی رسما قراردادش را با استقلال تمدید کرد
کد خبر : 1820475
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در ادامه روند حفظ شاکله اصلی تیم، کاپیتان باتجربه و ملی‌پوش استقلال قرارداد خود را با آبی‌پوشان تمدید کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، روزبه چشمی کاپیتان باتجربه و ملی‌پوش تیم فوتبال استقلال، با حضور در باشگاه و پس از دیدار و گفت‌وگو با دکتر علی تاجرنیا رئیس هیئت‌مدیره، قرارداد خود را تمدید کرد.

چشمی که از مهره‌های تأثیرگذار سال‌های اخیر استقلال به شمار می‌رود، در فصل پیش‌رو یازدهمین سال حضور خود در جمع آبی‌پوشان پایتخت را تجربه خواهد کرد.

کاپیتان استقلال طی سال‌های حضورش در این تیم، نقش مهمی در موفقیت‌های آبی‌پوشان داشته و با تمدید قرارداد خود، همچنان در کنار استقلال به فعالیت ادامه خواهد داد.

 

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