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اعلام برنامه مسابقات سه هفته ابتدایی لیگ برتر

اعلام برنامه مسابقات سه هفته ابتدایی لیگ برتر
کد خبر : 1820473
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برنامه مسابقات هفته های اول تا سوم بیست و ششمین دوره لیگ برتر خلیج فارس فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، برنامه سه هفته نخست لیگ برتر به شرح زیر اعلام شد:

هفته اول: گرامیداشت رهبر شهید ،  شهدای جنگ چهل روزه ، روز خبرنگار و روز مقاومت اسلامی

جمعه ۲۳ مرداد

تراکتور تبریز- پیکان- ساعت ۱۸- ورزشگاه  یادگار امام تبریز

خیبر خرم آباد- فجر شهید سپاسی شیراز- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه  تختی خرم آباد

استقلال- مس شهر بابک - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه  متعاقباً اعلام می شود.

استقلال خوزستان-آلومینیوم اراک - ساعت ۲۰- ورزشگاه  متعاقباً اعلام می شود

چادرملو اردکان- فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۲۰- ورزشگاه  شهید نصیری یزد

گل گهر سیرجان-نساجی مازندران- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه  شهید سلیمانی سیرجان

شنبه ۲۴ مرداد

شمس آذر قزوین-پرسپولیس- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه  سردار آزادگان قزوین

ذوب آهن اصفهان-فولاد خوزستان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه  فولاد شهر اصفهان

صنعت نفت آبادان- ملوان بندر انزلی- ساعت ۲۰- ورزشگاه  تختی آبادان

 

هفته دوم؛ گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن

سه شنبه ۲۷ مرداد

پیکان تهران-گل گهر سیرجان- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه  متعاقباً اعلام می شود

نساجی مازندران- استقلال تهران- ساعت ۱۹:۱۵- ورزشگاه  وطنی قائمشهر

آلومینیوم اراک-چادرملو اردکان - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه  امام خمینی(ره) اراک

فولاد مبارکه سپاهان-تراکتور تبریز- ساعت ۲۰- ورزشگاه  نقش جهان اصفهان

چهارشنبه ۲۸ مرداد

پرسپولیس-استقلال خوزستان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه  متعاقباً اعلام می شود

فجر شهید سپاسی شیراز- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه  پارس شیراز

مس شهر بابک-خیبر خرم آباد - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه  متعاقباً اعلام می شود

ملوان بندر انزلی-ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه  سیروس قایقران انزلی

فولاد خوزستان- شمس آذر قزوین - ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه  شهدای فولاد اهواز

 

هفته سوم؛ بزرگداشت سالروز میلاد حضرت محمد(ص) و آغاز هفته وحدت، روز پزشک

یکشنبه اول شهریور

استقلال تهران- فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه  متعاقباً اعلام می شود

شمس آذر قزوین- آلومینیوم اراک - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه  سردار آزادگان قزوین

استقلال خوزستان-نساجی مازندران- ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه  متعاقباً اعلام می شود

دوشنبه ۲ شهریور

تراکتور تبریز-پرسپولیس- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه  یادگار امام تبریز

ملوان بندر انزلی-فجر شهید سپاسی شیراز- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه  سیروس قایقران انزلی

ذوب آهن اصفهان-مس شهر بابک- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه  فولاد شهر اصفهان

خیبر خرم آباد-پیکان تهران- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه  تختی خرم آباد

گل گهر سیرجان-چادرملو اردکان - ساعت ۲۰- ورزشگاه  شهید سلیمانی سیرجان

صنعت نفت آبادان-فولاد خوزستان- ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه  تختی آبادان

برنامه هفته های آتی  بعد از برگزاری  قرعه کشی مسابقات لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دو آسیا اعلام می شود.قرعه کشی مسابقات آسیایی روز ۲۷ مرداد برگزار خواهد شد. 

 

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