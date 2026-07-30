تلاش الهلال برای شکار بزرگ از لیگ برتر
اندیایه در یکقدمی عربستان، اورتون ۹۵ میلیون یورو میخواهد
باشگاه الهلال عربستان در حال مذاکره فشرده با اورتون برای جذب ایلیمان اندیایه است و با وجود درخواست ۹۵ میلیون یورویی انگلیسیها، این انتقال بسیار نزدیک به نهایی شدن است.
به گزارش ایلنا و طبق ادعای اسکای اسپورتس سوئیس، اورتون خواستار ۸۰ میلیون یورو به اضافه ۱۵ میلیون یورو پاداش است، در حالی که الهلال مایل به پرداخت مبلغ بسیار کمتری است.
با این حال، این انتظار وجود دارد که آنها بر سر یک مبلغ به توافق برسند. او در حال مذاکره بر سر شرایط شخصی است. درخواستی که او برای ترک ورزشگاه هیل دیکنسون دارد نسبتاً بالا بوده اما قابل اجراست.
اورتون در صورت اجازه خروج به اندیایه، یک چهره کلیدی در خط حمله را از دست خواهد داد. این بازیکن ۲۶ ساله در ۳۲ بازی لیگ برتر ۶ گل و ۳ پاس گل به ثبت رساند.
توانایی او برای بازی در پستهای مختلف هجومی نیز برای دیوید مویس، سرمربی تافیها، ارزشمند بود؛ کسی که برای ایجاد عامل تمایز و خلاقیت مورد نیاز در خط حمله به اندیایه تکیه میکرد.
اندیای ۱۳۶ بار اقدام به دریبلزنی کرد و ۷۳ دریبل موفق داشت؛ یعنی به ترتیب ۷۷ و ۴۶ بار بیشتر از هر بازیکن دیگری در اورتون.
همچنین مجموع ۱۴۷ تلاش او برای اقدام به عبور از بازیکن روبرو (تیکآن)، بالاتر از تمامی بازیکنان تافیها در فصل گذشته بود.
اندیایه بیشتر از هر یک از همتیمیهایش در نبردها شرکت کرد (۴۰۹ بار) و بیشتر از هر بازیکن دیگری توپ را در یکسوم دفاعی حریف پس گرفت (۲۶ بازیافت توپ).
از دست دادن او ضربه بزرگی برای اورتون خواهد بود، چرا که بازیکنان زیادی وجود ندارند که بتوانند کارهایی را که او در یکسوم هجومی برای این باشگاه مرسیساید انجام میدهد، تکرار کنند.
چه کسی باید جایگزین اندیایه در صورت جدایی او شود؟
اگر اورتون ستاره خود را بفروشد، به یک جانشین آماده برای او نیاز خواهد داشت؛ کسی که بتواند حتی عملکردهای بهتری ارائه دهد.
یکی از گزینههایی که باشگاه باید به آن نگاه کند، جاناتان رو از بولونیا است که در سری آ نگاهها را به خود خیره کرده است.
این بازیکن جوان و استعداد انگلیسی ۸ گل و ۵ پاس گل در ۴۴ بازی در تمامی رقابتها به ثمر رساند و میتواند یک خرید فوقالعاده برای تافیها باشد.
از دیگر جایگزینهایی که اورتون باید در نظر بگیرد میتوان به ماتیاس فرناندز-پاردو و ژان-متئو باهویا اشاره کرد.