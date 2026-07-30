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حسرت بزرگ ستاره بارسا از جام جهانی

فرمین لوپز: چند بازی اول را اصلاً ندیدم

فرمین لوپز: چند بازی اول را اصلاً ندیدم
کد خبر : 1820450
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فرمین لوپز، هابک جوان بارسلونا، که به دلیل مصدومیت رویای حضور در جام جهانی و کسب عنوان قهرمانی با اسپانیا را از دست داد، از روزهای تلخ غیبتش در این تورنمنت پرده برداشت.

به گزارش ایلنا، هافبک بارسلونا در مصاحبه‌ای با رادیو کاتالونیا (به نقل از موندو دپورتیوو) درباره آن تجربه دردناک صحبت کرده و آن را سخت‌ترین دوران فوتبال خود توصیف کرده است.

فران در سخت‌ترین تابستان دوران کاری‌اش

برای فرمین، تماشای بالا بردن جام قهرمانی توسط هم‌وطنانش بدون حضور او، غیرقابل تحمل بود و او اعتراف کرد که برای عبور از این شرایط، به‌شدت به نزدیکانش تکیه کرده است.

«من به لطف خانواده‌ام، همسرم و دوستانم از این شرایط عبور کردم. من به کمک نیاز داشتم. من پیش از این هم کمک می‌گرفتم، اما مربی‌ام به من کمک زیادی کرد تا از این دوران عبور کنم.»

شرایط به قدری دشوار بود که فرمین حتی نمی‌توانست بازی‌های افتتاحیه اسپانیا در این تورنمنت را تماشا کند.

«من بازی‌های اول تیم ملی اسپانیا در جام جهانی را ندیدم؛ اصلاً نمی‌توانستم. می‌خواستم آنجا باشم و در اواخر تورنمنت، زمانی که حالم کمی بهتر شد، تصمیم گرفتم برای دیدن فینال به صورت زنده به نیویورک بروم.»

فرمین لوپز: چند بازی اول را اصلاً ندیدم

نزدیک‌تر شدن به بازگشت

خبر خوب برای بارسلونا این است که فرمین هر روز به آمادگی کامل نزدیک‌تر می‌شود و تور پیش‌فصل این باشگاه در انگلستان نشانه‌های امیدبخشی داشته است.

این هافبک اکنون جام جامپر در تاریخ ۱۹ اوت مقابل تیم مصری الاهلی را به عنوان تاریخ احتمالی بازگشت خود هدف قرار داده است.

«هر روز احساس بهتری دارم. هیچ ناراحتی و دردی ندارم که این موضوع مهمی است. اگر همه‌چیز خوب پیش برود، می‌توانم چند دقیقه‌ای در جام جامپر بازی کنم.»

فرمین لوپز: چند بازی اول را اصلاً ندیدم

رویای لیگ قهرمانان

با کنار گذاشتن ناامیدی‌ها، فرمین اکنون کاملاً بر بازگشت و حضور قدرتمند در بارسلونا تمرکز کرده است و هیچ پنهان‌کاری درباره جاه‌طلبی نهایی ترکیب تیم برای فصل پیش‌رو انجام نداد.

«من کاملاً آماده هستم. پیش از این نشان داده‌ام که چگونه می‌توانم به بارسا کمک کنم و باید در فصل آینده هم به انجام همان کار ادامه دهم.»

«رویای لیگ قهرمانان بین تمام اعضای تیم مشترک است. ما در دو سال گذشته به آن نزدیک شده بودیم. این فصل می‌تواند فصل خوبی باشد. ما سه سال است که کنار هم بازی می‌کنیم و تجربیات زیادی کسب کرده‌ایم. احساس می‌کنم برای قهرمانی در لیگ قهرمانان آماده هستیم.»

در نهایت، فرمین همچنین از بارسلونا برای تلاش جهت کسب سومین عنوان قهرمانی متوالی در لیگ حمایت کرد و به تمجید از خرید جدید تیم، کریم آدیمی، پرداخت.

«آدیمی بازیکن بسیار خوبی است و ویژگی‌های فوق‌العاده‌ای دارد. اطمینان دارم که او کمک زیادی به ما خواهد کرد.»

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