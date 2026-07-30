ادسون ماردن در چادرملو ماندنی شد

به گزارش ایلنا، ادسون ماردن، دروازه‌بان باتجربه برزیلی، به اردوی پیش‌فصل این تیم اضافه شد و به این ترتیب همکاری او با نماینده اردکان ادامه خواهد داشت.

ماردن که پیش از این در دو مقطع برای چادرملو به میدان رفته، تاکنون در ۴۴ مسابقه از دروازه این تیم محافظت کرده و با دریافت ۳۷ گل، موفق به ثبت ۲۱ کلین‌شیت شده است؛ آماری که از نقش مؤثر او در ترکیب چادرملو حکایت دارد.

این دروازه‌بان ۳۴ ساله حالا برای سومین بار پیراهن چادرملو را بر تن خواهد کرد و باید دید در فصل پیش‌رو نیز می‌تواند با تکرار عملکرد موفق خود، جایگاهش را به عنوان سنگربان شماره یک این تیم حفظ کند.

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