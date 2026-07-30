چراغ سبز مشروط سیتی به رئال
جانشین نیاید، خبری از فروش رودری نیست
منچسترسیتی تمایل به حفظ رودری دارد، اما جذب ایوب بوعادی میتواند مجوز انتقال این ستاره اسپانیایی به رئال مادرید را با مبلغی بسیار بالاتر از ۵۰ میلیون یورو صادر کند.
به گزارش ایلنا، این بازیکن ۳۰ ساله در طول تابستان سوژه اصلی بیشترین گمانهزنیهای نقلوانتقالاتی بوده است؛ جایی که گفته میشود رئال مادرید به توافق شخصی با این هافبک دست یافته و رودری نیز تمایل خود را برای پیوستن به این باشگاه اسپانیایی به نزدیکانش اعلام کرده است – موقعیتی که حس اجتنابناپذیری را به داستانی داده که مدیران منچسترسیتی همواره سعی در مقاومت در برابر آن داشتهاند.
گزارش جدید، موضع داخلی سیتی را با دقتی قابل توجه روشن میسازد و ترجیح واقعی باشگاه برای حفظ برنده توپ طلای جام جهانی را از شرایطی که تحت آن در نهایت با جدایی او موافقت خواهند کرد، تفکیک میکند.
توافق پنج ساله منچسترسیتی با ایوب بوعادی در مراحل پایانی مذاکرات با لیل
تلاش سیتی برای جذب بوعادی یکی از داستانهای موازی بود که در تمام طول تابستان در کنار ماجرای رودری جریان داشت؛ چرا که این بازیکن ملیپوش مراکشی به عنوان جانشین بلندمدت در پست هافبک دفاعی در صورت نهایی شدن جدایی رودری شناسایی شده است.
ارتباط میان این دو داستان – خروج رودری و ورود بوعادی – هرگز شفافتر از چارچوب ارائه شده توسط جیکوبز نبوده است؛ چارچوبی که آنها را به جای دو پروژه تابستانی جداگانه و ایزوله، کاملاً مشروط و وابسته به یکدیگر معرفی میکند.
ارزشگذاری سیتی روی رودری بسیار بیشتر از ۵۰ میلیون یورو گزارش شده است
طبق گفته بن جیکوبز، ترجیح فعلی منچسترسیتی این است که رودری را حفظ کند، حتی اگر او قرارداد جدیدی را امضا نکند؛ چرا که باشگاه صرفنظر از زمان باقیمانده از قرارداد، تمایلی به واگذاری رودری با شرایطی که غیرقابل قبول میداند ندارد.
با این حال، ورود بوعادی یا یک هافبک دیگر این محاسبات را تغییر خواهد داد – و پوشش لازم در این پست را برای سیتی فراهم میکند تا فروش رودری را پیش از آغاز فصل ۲۰۲۶-۲۷ به جای آسیب زدن به عمق ترکیب انزو مارسکا، به امری قابل مدیریت تبدیل کند.
نکته مهم این است که جیکوبز مستقیماً به مسئله قیمت نیز میپردازد و تایید میکند که سیتی ارزش رودری را «بسیار بیشتر» از ارقام ۵۰ میلیون یورویی که در رابطه با تلاش رئال مادرید برای جذب این هافبک مطرح شده، میداند – ارزشگذاری که وقتی به پوند تبدیل شود، در حال حاضر نشاندهنده تفاوت چشمگیری با مبلغی است که مادرید آماده پرداخت آن به نظر میرسد.
گزارشها از اسپانیا قیمت درخواستی سیتی را حدود ۸۰ میلیون یورو برآورد کردهاند، در حالی که گفته میشود رئال مادرید سقف پیشنهاد خود را روی ۶۰ میلیون یورو بسته است؛ موضوعی که فاصلهای میان موضع دو باشگاه ایجاد کرده و با وجود مشخص بودن تمایل شخصی بازیکن برای هر دو طرف، هیچیک هنوز اقدام قاطعانهای برای پر کردن این شکاف انجام ندادهاند.
بهروزرسانی وضعیت، چه معنایی برای منسیتی و رودری دارد؟
تصویری که جیکوبز ترسیم میکند، نشاندهنده این است که موقعیت سیتی در مذاکره، پایدارتر و مطمئنتر از آن چیزی است که برخی پوششهای خبری اطراف آن القا کردهاند – باشگاهی که احساس شتابزدگی برای فروش ندارد، تحت فشار زمان باقیمانده از قرارداد قرار نمیگیرد و آماده است تا اجازه دهد رودری سال باقیمانده از قراردادش را سپری کند، به جای اینکه مبلغی را بپذیرد که آن را ناکافی میداند.
اطمینان رئال مادرید از نهایی کردن این معامله بالا گزارش شده است و تمایل خود بازیکن برای ترک ورزشگاه اتحاد مبهم نیست و کاملا واضح و روشن است – اما این عوامل در صورتی که سیتی بر سر ارزشگذاری خود پافشاری کند و مادرید در حال حاضر تمایل یا توانایی برآورده کردن آن را نداشته باشد، ارزش چندانی نخواهند داشت.
متغیر بوعادی از زاویه دید هوگو ویانا، مدیر ورزشی باشگاه، قابلاقدامترین بخش این داستان است. نهایی کردن معامله لیل – با مبلغی حدود ۸۵ میلیون پوند، طبق گزارشهای قبلی – دغدغه عمق خط هافبک را که فروش رودری را در ساختار فعلی تیم غیرممکن میسازد برطرف میکند و به سیتی این آزادی را میدهد تا به جای نیاز، از موقعیت قدرت واقعی مذاکره کند.
اینکه ورود بوعادی قبل یا بعد از تصمیمگیری درباره رودری رخ دهد، یا اینکه آیا این دو معامله در نهایت به صورت موازی پیش بروند، به یکی از تعیینکنندهترین سوالات در هفتههای پایانی پنجره تابستانی در ورزشگاه اتحاد تبدیل شده است.