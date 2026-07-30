استعفای ناگهانی ادی هاو و تعیین جانشین او

به گزارش ایلنا، در حالی که طبق بسیاری از گزارش‌ها، ادی هاو در آستانه یک جدایی شوکه‌کننده و ترک نیوکاسل قرار گرفته، ماتیاس یایسله به‌عنوان گزینه جانشینی او مشخص شده است.

نشریه اتلتیک صبح پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد که این سرمربی پس از پنج سال هدایت تیم در سنت جیمز پارک، به‌زودی از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد و تمایل خود برای استراحت کردن را رسماً به اطلاع باشگاه رسانده است.

پس از فصل دشوار ۲۰۲۵/۲۶ که با قرار گرفتن نیوکاسل در رده دوازدهم لیگ برتر به پایان رسید و آینده هاو در تاین‌ساید با تردیدهای قابل‌توجهی همراه بود، اکنون این تصمیم غافلگیرکننده اتخاذ شده است.

اگرچه پس از پایان مسابقات تصمیم بر این بود که سرمربی پیشین بورنموث و برنلی در سمت خود ابقا شود، اما او تنها چند ساعت پس از شکست سنگین و ۴ بر ۱ تیمش مقابل تیم دسته پایینی بریستول سیتی (حاضر در چمپیونشیپ) در دیدار دوستانه پیش‌فصل چهارشنبه شب در ورزشگاه اشتون‌گیت، تصمیم گرفته است تا هدایت تیم را واگذار کند.

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