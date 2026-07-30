به گزارش ایلنا، باشگاه گل‌گهر سیرجان به‌صورت رسمی از جذب میلاد کُر خبر داد. این مدافع که فصل گذشته پیراهن تراکتور را بر تن داشت، با امضای قراردادی سه‌ساله به جمع شاگردان مهدی تارتار اضافه شد.

میلاد کُر پس از توافق با مدیران باشگاه گل‌گهر، قرارداد خود را نهایی کرد تا از فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در ترکیب نماینده سیرجان به میدان برود.

گل‌گهر با جذب این مدافع، به دنبال تقویت خط دفاعی خود برای حضور قدرتمند در فصل پیش رو است.

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