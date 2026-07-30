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مدافع تراکتور به گل‌گهر سیرجان پیوست

مدافع تراکتور به گل‌گهر سیرجان پیوست
کد خبر : 1820383
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مدافع فصل گذشته تراکتور با امضای قراردادی سه‌ساله، به‌صورت رسمی به تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان ملحق شد تا در فصل جدید لیگ برتر شاگرد مهدی تارتار باشد.

به گزارش ایلنا، باشگاه گل‌گهر سیرجان به‌صورت رسمی از جذب میلاد کُر خبر داد. این مدافع که فصل گذشته پیراهن تراکتور را بر تن داشت، با امضای قراردادی سه‌ساله به جمع شاگردان مهدی تارتار اضافه شد.

میلاد کُر پس از توافق با مدیران باشگاه گل‌گهر، قرارداد خود را نهایی کرد تا از فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در ترکیب نماینده سیرجان به میدان برود.

گل‌گهر با جذب این مدافع، به دنبال تقویت خط دفاعی خود برای حضور قدرتمند در فصل پیش رو است.

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