پاسخ محکم اینفانتینو به معترضان
ایجاد ساختار جدید برای تقویت فوتبال است
رییس فدراسیون بینالمللی فوتبال با دفاع تمامقد از طرح تجاریسازی فیفا، هدف از این پروژه را تقویت مالی فوتبال دانست و تأکید کرد که مدیریت جام جهانی همچنان بدون دخالت خارجی در اختیار فیفا باقی میماند.
به گزارش ایلنا، جیانی اینفانتینو به تشریح پیشنهادی پرداخته که به فدراسیونهای ملی ارائه داده و جنجالهای زیادی به پا کرده است: «شرکت پیشرو فیفا یا همان FFE فعلا در حد پیشنهاد و یک طرح ارائه شده است. این بخشی از یک روند دمکراتیک — یک فرایند مشاوره — و مهمتر از همه یک فرصت است، نه یک اجبار.
همانطور که پیشتر ذکر شده، تنها در صورتی که این طرح توسط اکثریت ۲۱۱ فدراسیون عضو و شورای فیفا به تصویب برسد، فرآیند مشاوره آغاز خواهد شد. شرکت پیشرو فیفا به یک شرکت تابعه و تحت مالکیت و کنترل فیفا تبدیل خواهد شد که عملیات تجاری و رویدادهای فیفا را یکپارچه میکند. نقش آن بازاریابی و سازماندهی تمام مسابقات تحت مالکیت فیفا، به همراه اسپانسرشیپ، پخش تلویزیونی، صدور مجوز و پروژههای جدید به نفع ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا خواهد بود و همچنین ارزشهای تجاری دستنخورده گذشته را آزاد خواهد ساخت.»
بخش بسیار کمی از ارزش تجاری در حال رشد فوتبال به بخشهایی میرسد که بیشترین نیاز را به آن دارند. بهدست آوردن این ارزش نیازمند تخصص و دانشی اضافه است، چیزی متفاوت از آنچه که وقف مدیریت و توسعه این ورزش میشود.
فیفا در طول دهه گذشته از طریق اصلاحات عمیق ساختاری و گسترش چشمگیر روند توسعه مسابقات، خود را متحول کرده است. تقویت جنبه تجاری فوتبال، گام طبیعی بعدی در این تکامل محسوب میشود. بنابراین، ما معتقدیم پیشنهاد FFE پتانسیل این ورزش را در هر گوشه از جهان، برای فوتبال مردان، زنان و ردههای پایه آزاد خواهد کرد. تنها در چرخه بعدی برنامه فوروارد، سهم پرداختی به هر فدراسیون عضو از ۸ میلیون دلار به ۲۰ میلیون دلار افزایش خواهد یافت.
او در ادامه به توضیح این مدل پرداخت: «علاوه بر این، هر فدراسیون عضو این امکان را دارد که از طریق برنامه سریع فوروارد فیفا به ۲۰ میلیون دلار اضافی دسترسی پیدا کند که مجموع بودجه محتمل برای هر فدراسیون عضو را در این چرخه پیشرو به ۴۰ میلیون دلار میرساند. این یک فرصت طلایی برای تقویت توسعه فوتبال در سراسر جهان است. اما باز هم تأکید میکنیم، این تنها یک پیشنهاد است، نه یک اجبار. ما وظیفه اخلاقی و قانونی داریم که این کار را انجام دهیم و اینجا هستیم تا درباره آن با همه گفتوگو کنیم.»
هواداران همچنان رکن اصلی باقی میمانند
جیانی اینفانتینو میخواهد روشن سازد که فوتبال همچنان متعلق به هواداران خواهد بود: «خب، هواداران همچنان سنگبنای این ورزش زیبا باقی میمانند و ورزشی که آنها تماشا میکنند و دوستش دارند تغییر نخواهد کرد. فیفا بدین ترتیب بدون هیچگونه مداخله خارجی به مدیریت فوتبال ادامه میدهد و تورنمنتهای اصلی که سازماندهی میکند، مانند جام جهانی فوتبال زنان، همواره باقی خواهد ماند.»
او معتقد است که با مدل تجاری پیشنهادی، فوتبال ارتقا خواهد یافت: «درآمد بیشتر برای فدراسیونهای عضو به معنای سرمایهگذاری بیشتر در زمینهای بهتر، تیمهای ملی قویتر و فرصتهای بیشتر برای جوانان در سراسر جهان است. ما به همه اهمیت میدهیم، بنابراین منافع سرمایهگذاری پایدار از هماکنون قابل مشاهده است: یک دهه حمایت از طریق برنامه فوروارد فیفا به کشورهایی مانند کیپورد، کوراسائو، اردن و ازبکستان کمک کرد تا برای اولین بار به جام جهانی صعود کنند. ما میخواهیم به خلق "کیپورد" بعدی کمک کنیم. هواداران در این چهار کشور و بسیاری دیگر در سراسر جهان از این پتانسیل انقلابی نفع عظیمی خواهند برد، چرا که فوتبال را در کشورهایشان متحول خواهد کرد؛ اما بار دیگر میگویم، این صرفاً تصمیمی است که بر عهده اعضای ما قرار دارد.»