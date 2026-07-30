باشگاه میلان شایعه درگذشت فرانکو بارزی را تکذیب کرد
باشگاه میلان با انتشار بیانیهای رسمی، شایعات منتشرشده درباره درگذشت فرانکو بارزی، اسطوره فوتبال ایتالیا و کاپیتان پیشین روسونری، را تکذیب کرد و از رسانهها و کاربران خواست از انتشار اخبار تأییدنشده خودداری کنند.
به گزارش ایلنا، باشگاه میلان با انتشار بیانیهای رسمی، به شایعات منتشرشده در فضای مجازی درباره درگذشت فرانکو بارزی واکنش نشان داد و اعلام کرد این اخبار صحت ندارد.
در بیانیه این باشگاه تأکید شده است که بارزی در شرایط جسمانی حساسی قرار دارد، اما خبر منتشرشده درباره درگذشت او کذب است. میلان همچنین از رسانهها، فعالان فضای مجازی و هواداران خواست تنها به اطلاعیههای رسمی استناد کنند و از بازنشر اخبار تأییدنشده بپرهیزند.
انتشار گسترده این شایعه طی ساعات گذشته واکنش بسیاری از هواداران فوتبال را در پی داشت و موجب نگرانی علاقهمندان به اسطوره باشگاه میلان شد. پس از انتشار بیانیه رسمی، بسیاری از صفحات ورزشی و رسانهها نیز اخبار منتشرشده درباره درگذشت بارزی را اصلاح یا حذف کردند.
فرانکو بارزی یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ باشگاه میلان و فوتبال ایتالیا به شمار میرود و سالها با پیراهن روسونری و تیم ملی ایتالیا افتخارات متعددی را کسب کرده است.