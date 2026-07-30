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محصول جدید لافابریکا در راه استراسبورگ

محصول جدید لافابریکا در راه استراسبورگ
کد خبر : 1820358
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رئال مادرید در حال مذاکره با استراسبورگ برای دریافت 8 میلیون یورو و واگذاری ۵۰ درصد از حق مالکیت ستاره جدید برنابئو است.

به گزارش ایلنا، یک انتقال بزرگ دیگر می‌تواند در آکادمی رئال مادرید نهایی شود؛ اتفاقی که پیش از این هم چند بار رخ داده است. نیکو پاز، ویکتور مونیوز، ماریو خیلا، والدیپیناس (که در حال حاضر در راه فلورانس است)... و جدیدترین فردی که به این جمع می‌پیوندد جاکوبو اورتگا است؛ مهاجم رئال مادرید C که این فصل دقایق قابل توجهی برای کاستیا (تیم دوم رئال) به میدان رفته و توجه چندین باشگاه از سراسر قاره، از جمله چند تیم سطح اول اسپانیا را به خود جلب کرده است. استراسبورگ از دسته اول فرانسه یکی از آن‌هاست. این مهاجم در آستانه تبدیل شدن به بازیکن جدید این باشگاه فرانسوی قرار دارد.

توافق با بازیکن عملاً نهایی شده است و باشگاه‌ها در حال مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی در فضایی مثبت هستند. این موضوع به‌ویژه از آن رو حقیقت دارد که استراسبورگ آماده پرداخت مبلغ سنگینی است؛ همان مبلغ مد نظر رئال مادرید که این بازیکن را ۱۶ میلیون یورو ارزش‌گذاری کرده است. این مبلغ برای بازیکنی که هنوز در تیم اصلی به میدان نرفته بسیار زیاد است، اما در عین حال نشان‌دهنده پتانسیل بالای جاکوبو است. در آکادمی رئال مادرید، او به دلیل سبک بازی‌اش با بنزما مقایسه می‌شود. این معامله احتمالاً با مبلغ ۸ میلیون یورو برای ۵۰ درصد از مالکیت او نهایی خواهد شد و رئال مادرید نیمی از مالکیت او را نزد خود نگه می‌دارد و همچنین در صورت تمایل برای بازگرداندن او، از حق بازخرید یا اولویت پیشنهاد برخوردار خواهد بود.

محصول جدید لافابریکا در راه استراسبورگ

مقصد استراسبورگ، زیر نظر چلسی

نیروی محرکه این انتقال دیوید ویر، مدیر ورزشی استراسبورگ است که پیش از این سال‌ها به عنوان دبیر فنی برایتون فعالیت می‌کرد. استراسبورگ به گروه بلوکو (BlueCo) تعلق دارد، همان گروهی که مالکان چلسی نیز هستند و این موضوع نشان‌دهنده قدرت مالی باشگاه فرانسوی است. همچنین جاکوبو خرید مستقیم دیوید ویر محسوب می‌شود.

جاکوبو، ۲۰ ساله و اهل مجاداهوندا (مادرید)، یک فصل فوق‌العاده و درخشان را پشت سر گذاشته است. او در فصل‌های گذشته دوره‌هایی از عدم تداوم در بازی را تجربه کرد، اما کاملاً متعهد به ماندن در رئال مادرید شد و این فصل ۱۹ گل در مجموع برای رئال مادرید C، کاستیا و مسابقاتی که با تیم A در لیگ جوانان انجام داد به ثمر رساند؛ تورنمنتی که با گلزنی او در یک‌چهارم نهایی و فینال، با قهرمانی آن‌ها به پایان رسید.

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