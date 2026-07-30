انقلاب بزرگ کارلتو در سلسائو
تصفیه حساب آنچلوتی با ستارگان سرشناس برزیل
سرمربی تیم ملی برزیل، در مصاحبهای جنجالی و مفصل پس از جام جهانی، رسماً خبر از جدایی و خط خوردن چند ستاره کلیدی و بزرگ قهرمان پنج دوره جام جهانی داد.
به گزارش ایلنا، کارلو آنجلوتی پس از بازگشت به ریو د ژانیرو جهت آمادهسازی فهرست دعوتشدگان برای ماه سپتامبر، مصاحبهای با گلوبواسپورته انجام داد؛ جایی که انتظار میرود تغییرات زیادی رخ دهد، چرا که برزیل خود را برای بازیهای دوستانه مختلف آماده میکند. این سرمربی اشتباهات خود در دیدار مقابل نروژ را پذیرفت و درباره چندین بازیکن کلیدی صحبت کرد.
شکست مقابل نروژ: «به دلیل غم و اندوه و ناامیدی حاصل از شکست، دوره آسانی نبود. این نوعی شکست متفاوت است، زیرا شکستی در جام جهانی محسوب میشود. شما مثل یک باشگاه، زمان زیادی برای واکنش نشان دادن و بازگشت ندارید و اثرات این شکست مدت طولانیتری با شما میماند.»
مالکیت توپ و اسپانیا: «نروژ مالکیت توپ را در اختیار داشت، بله. اما بیشتر اوقات توپ در نیمه زمین خودشان بود، زیرا اودگارد خیلی به عقب میآمد. اگر آنها فشار زیادی وارد میکردند، قصد داشتند خارج شوند و انتقالات سریعی انجام دهند. من فکر میکنم آمار مالکیت توپ آنقدرها هم مهم نیست. درست است تیمی که برنده جام جهانی شد، یعنی اسپانیا، مالکیت توپ زیادی داشت. اما اسپانیا هم گل خورد. آنها مالکیت توپ زیادی داشتند زیرا اسپانیا نسل بسیار قوی از هافبکها را در اختیار دارد. آنها هفت نفر از بهترین هافبکهای جهان را دارند: فابیان، رودری، پدری، اولمو، زوبیمندی، مرینو و گاوی. هفت نفر. بنابراین آنها به دنبال فرصتی بودند تا بازی را کنترل کنند و فاتح جام جهانی شوند.»
پایان یک عصر: «من فکر میکنم این جام جهانی نشاندهنده پایان نسلی از بازیکنان بسیار مهم است. از نیمار شروع میشود و تا دانیلو، کاسمیرو و تمام بازیکنانی که در جام جهانی بالای ۳۰ سال داشتند ادامه مییابد.»
تحولات آینده: «ما قصد داریم بازیکنان جدیدی را شناسایی کنیم که بتوانند وارد تیم شوند؛ نمیگویم برای جام جهانی بعدی در سال ۲۰۳۰، بلکه بازیکنانی که از همین حالا بتوانند در اولین هدف ما، یعنی کوپا آمریکا در سال ۲۰۲۸، رقابت کنند.»
ترکیب جدید: «قصد ندارم بگویم که میخواهم هر ۲۶ بازیکن را تغییر دهم. ما برخی از بازیکنان مهم را که میتوانند به این مسیر ادامه دهند حفظ خواهیم کرد، مثل مارکینیوش که اگر بخواهم از یک نفر نام ببرم. من فکر میکنم ماندن آنها برای دادن نشانهای از تداوم پروژه اهمیت دارد. اما ایده اصلی، ایجاد تغییر و ورود یک نسل جدید است.»
تحلیل شکست: «پس از یک شکست، فکر میکنم مهم است که کمی زمان بگذاریم تا فکر کنیم، برای ریکاوری تلاش کنیم، آنچه رخ داده را به دقت تحلیل کنیم و آینده را با وسواس بسنجیم. به همین دلیل، پس از این شکست ترجیح دادم به جایی بروم که خانوادهام هستند تا استراحت کنم، انرژیام را بازیابم و فکر کنم. همچنین میخواستم ایدههایم را با کادر فنی و فدراسیون فوتبال برزیل به اشتراک بگذارم تا آنچه را که اتفاق افتاده بهبود ببخشیم و برای گروه جدید در آینده برنامهریزی کنیم.»
تأثیر شکست: «این شکست تأثیر بسیار زیادی روی سطح شخصی من داشت. من در دوران حرفهایام جامهای زیادی بردهام، اما شکستهای زیادی را هم متحمل شدهام. شکستهایی بیشتر از پیروزیها. این یکی متفاوت است زیرا شما زمانی برای فکر کردن و واکنش نشان دادن ندارید. در یک باشگاه، یک بازی را میبازید، اما بعد از ۱۵ روز یا یک ماه، این فرصت جبران را دارید. اینجا، بازه زمانی طولانیتر است و باید آن را به تدریج هضم کنید. این پیچیدهتر است. شکست دیگر هضم شده است؛ شکستی ناامیدکننده بود زیرا من فکر میکنم برزیل باید در جام جهانی جلوتر میرفت. اما اتفاقی است که افتاده و ما باید به جلو نگاه کنیم.»
زمان برای بازیکنان جوان: «من فکر میکنم باید از بازیهای دوستانهای که سال آینده خواهیم داشت استفاده کنیم تا بازیکنان جدیدی را که هنوز اطلاعات زیادی از آنها نداریم، زیر نظر بگیریم. ما باید آنها را به طور کامل ارزیابی کنیم، استعدادها را با دقت انتخاب کنیم و سپس روند پیشرفت آنها را دنبال نماییم. بدیهی است که این کار با کمک باشگاهها انجام میشود، زیرا اجتنابناپذیر است که بازیکنان جوان زمان زیادی را با آنها بگذرانند. لازم است این روند روبهجلو را همراه با باشگاهها زیر نظر داشته باشیم.»
فشار کاری: «این یک روند متفاوت است زیرا ما چهار سال وقت داریم. ما مجبور بودیم در سال اول کارهای زیادی انجام دهیم، با در نظر گرفتن این نکته که بین ماههای مارس و ژوئن با هشت مصدومیت مواجه شدیم که تا حدی ساختار تیم را تغییر داد. بنابراین حقیقت این است که ما همواره فشار را حس خواهیم کرد. اما من فکر میکنم این فشاری است که با مرور زمان کاهش مییابد. اولین هدف ما جام جهانی ۲۰۳۰ نخواهد بود، اولین هدف کوپا آمریکا خواهد بود؛ ما برای قهرمانی در کوپا آمریکا ۲۰۲۸ تلاش خواهیم کرد.»
نیازهای تیم: «من فکر میکنم تیم به سبک بازی مشخصی نیاز دارد که با ویژگیهای بازیکنان همخوانی داشته باشد. واقعیت این است که ممکن است آنها مورد انتقاد قرار گیرند چون تیم مالکیت توپ کمتری نسبت به نروژ داشت. ساختار و ویژگیهای بازیکنان ما مناسب یک بازی بر پایه مالکیت توپ نیست. وقتی بازیکنانی مانند وینیسیوس، اندریک، استوائو و رافینیا را در خط جلو دارید، لزوماً نباید بازی مالکانه ارائه دهید. شما باید بازی مستقیم انجام دهید. بنابراین سبک بازی بر اساس ویژگیهای بازیکنان شکل میگیرد. اگر بازیکنان جدید و چند هافبک با کیفیت ظهور کنند، آنگاه بدیهی است که میتوانید بازی مالکانهتری ارائه دهید.»
دروازهبانی: «من فکر میکنم ما باید به دنبال دروازهبانهای جدیدی باشیم. و گزینههایی هم وجود دارند. دروازهبانان جوانی در لیگ برزیل بازی میکنند که باید آنها را زیر نظر بگیریم. با در نظر گرفتن کیفیتی که آلیسون و ادرسون همچنان از آن برخوردار هستند، ایده ما ارزیابی دقیق دروازهبانهای جدید است.»
سبک بازی برزیل: «من فکر میکنم مسابقاتی وجود دارد که داشتن مالکیت توپ کمتر در آنها چندان تعیینکننده نیست، زیرا این مسئله به ویژگیهای بازیکنان بستگی دارد. زمانی که یک تیم وینیسیوس جونیور، اندریک و استوائو را در خط حمله دارد که با عمق زیادی حمله میکنند، آنها باید بازی مستقیمتری نسبت به دیگران ارائه دهند. این موضوع در مورد اسپانیا صدق نمیکند، زیرا آنها بازیکنانی با این کیفیت در خط جلو ندارند. آنها بازیکنی مثل یامال در اختیار دارند که در موقعیتهای تک به تک بسیار عالی است. اما بقیه همگی بازیکنانی بر پایه بازی ترکیبی هستند.»
اظهارات قطعی درباره بازی با نروژ: «من فکر میکنم تا زمان وقفه استراحت و نوشیدن آب در نیمه دوم، تیم موقعیت خوبی در زمین داشت. ما این شانس را داشتیم که از روی نقطه پنالتی و توسط اندریک به گل برسیم. خودانتقادی که میتوانم داشته باشم و بعد از بازی هم مطرح کردم، این است که من ساختار تیم را بعد از وقفه استراحت تغییر دادم و پس از آن کنترل بازی را از دست دادیم.»
درباره استفاده از نیمار: «من فکر میکنم چیزی در تیم تغییر کرد. ما کمی کنترل را در کنارهها از دست دادیم. با ورود نیمار، به بازگرداندن کنترل بازی فکر کردم؛ اضافه کردن کیفیت بیشتر به خط حمله برای پیروزی. این بخشی از تصمیمگیری است. شما باید در یک بازی حذفی تصمیم بگیرید. این درست مثل بازی برابر ژاپن است. گاهی اوقات تصمیمات درست هستند زیرا نتیجه به شما پاداش میدهد. زمانهای دیگر تصمیمات بسیار بد هستند زیرا نتیجه پاداش لازم را نمیدهد.»
انتقادات: «گاهی اوقات، انتقاد شما را هوشیارتر و باانگیزهتر میکند. شما باید بر آنچه که باید برای آینده انجام شود، با در نظر گرفتن اشتباهات گذشته، خوب تمرکز کنید. و باز هم تکرار میکنم، ما متقاعد شدهایم که کار انجام شده در طول یک سال، کار خوبی بوده است. زیرا من معتقدم ۲۶ بازیکنی که باید در جام جهانی بازی میکردند، همان ۲۶ نفر بودند.»
مصدومیت نیمار: «حیف شد، زیرا نیمار این فرصت را پیدا نکرد که مانند دیگران آماده شود. اما ما هرگز به دلیل این موضوع به تعویض او فکر نکردیم، چرا که او در شرایط خوبی قرار داشت، همانطور که در بازی برابر نروژ نشان داد.»
تماس از سوی ایتالیا: «فدراسیون صرفاً با من تماس گرفت، اما این یک مسئله قراردادی نیست، بلکه موضوع یک تعهد است. تعهد من به برزیل بر اساس امضای قرارداد نیست، بلکه بر اساس یک سالی است که اینجا گذراندم؛ جایی که بسیار خوب از من استقبال شد و من نمیخواهم این تعهد را بشکنم. من میخواهم به کارم ادامه دهم و با تیم ملی پیش بروم.»
نامهای مشخص: «بازیکنان جوانی هستند که قبلاً با ما بودهاند: استوائو، رایان، اندریک؛ اینها بسیار مهم خواهند بود. ویتور ریس، برای مثال. نام بردن از بازیکنان پیچیده است، اما بازیکنان جوانی در لیگ برزیل حضور دارند، دروازهبانانی که بازی میکنند و کیفیت لازم را برای حضور احتمالی در تیم ملی نشان میدهند.»
ردههای سنی پایه: «ما در حال نزدیکتر شدن به تیمهای زیر ۱۵ سال، زیر ۱۷ سال، زیر ۲۰ سال و... هستیم. ما باید نزدیکتر شویم زیرا این یک گام مهم به سمت بازیهای المپیک است. بسیاری از بازیکنانی که در بازیهای المپیک شرکت خواهند کرد، میتوانند در جام جهانی ۲۰۳۰ بازی کنند.»