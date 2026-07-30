چرخش ۱۸۰ درجهای رئال مادرید
پاسخ مثبت به جذب رودری ظرف ۲۴ ساعت آینده
مدیران رئال مادرید پس از ۱۱ ماه مخالفت قاطع با جذب رودری، سرانجام تغییر موضع دادند تا تکلیف این بمب نقلوانتقالات ظرف ۲۴ ساعت آینده مشخص شود.
به گزارش ایلنا، رودریگو هرناندز (۳۰ ساله) این هدف را در ذهن خود حک کرده و هر کاری که ممکن است انجام میدهد تا همهچیز آنطور که میخواهد پیش برود. هواداران رئال مادرید نیز میخواهند رویای این هافبک به حقیقت بپیوندد. مدیریت باشگاه ۱۱ ماه مردد بود، اما موضع آنها تغییر کرده و آنچه تا پیش از آغاز جام جهانی و اولین بازیها یک «نه» قاطع بود، پختهتر شده و به یک «بله» تبدیل گشته که اگر اعداد و ارقام همخوانی داشته باشند، نهایی به نظر میرسد. در این میان اگر رودری برنده توپ طلای جام جهانی شود خوزه مورینیو نیز بسیار خوشحال خواهد شد.
علاوه بر رهبری و کنترل بازی که او در ۹ بازی جام جهانی از خود به نمایش گذاشت، تقاضای عمومی هواداران، این هافبک را به سمت سانتیاگو برنابو سوق میدهد. عملکرد او در آمریکای شمالی به روشن شدن دو نکته کمک کرده که زمانی مورد تردید بودند.
نکته اول به آمادگی جسمانی و فوتبالی فعلی رودری مربوط میشود. عملکرد او در جام جهانی هیچ شکی باقی نمیگذارد که این هافبک بهترین فرم خود را دوباره پیدا کرده است. او به همان بازیکنی تبدیل شده که در سال ۲۰۲۴ برنده توپ طلا شد. علاوه بر این، اگر هواداران به دلیل عملکرد گذشته او در منچسترسیتی، یکی از رقبای اصلی رئال مادرید در سالهای اخیر، تردیدی داشتند، بازی درخشان ارائه شده توسط این بازیکن هرگونه شکی را برطرف کرده است.
اگر یک چیز وجود داشته باشد که رودری در مورد آن شفاف بوده، تمایل او برای بازگشت به لالیگا با رئال مادرید به عنوان هدف اصلیاش است. او به تماس از روی ناچاری پاریسنژرمن و پیشنهاد باشگاه فعلیاش برای تمدید قراردادش که در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ به پایان میرسد، پاسخ «نه» داده است. دلیل او برای رد پیشنهادها واضح و قاطعانه بوده است: تمایل صریح او برای بازی در رئال مادرید.
در والدبباس نیز شایعات مکرر ماههای گذشته میان رودری و رئال مادرید را که هرگز محقق نشده بود، کنار گذاشتهاند. اکنون علاقه واقعی است، بهویژه پس از آنکه فلورنتینو پرز چراغ سبز خود را برای این معامله نشان داد؛ معاملهای که میتواند پس از جلسهای که برای پنجشنبه ۳۰ ژوئیه برنامهریزی شده، نهایی شود.
توافق نهایی نزدیک است؛ گره معامله در دست منچسترسیتی
توافق با این بازیکن هیچ مشکلی ایجاد نمیکند، اما اکنون همهچیز در مرحله گفتوگوی آزاد با باشگاه انگلیسی است؛ باشگاهی که منطقاً قصد ندارد بازیکنی با پتانسیل نشاندادهشده توسط رودری در طول جام جهانی را به راحتی از دست بدهد، تورنمنتی که او در آن بسیار درخشیده است، هم برای کسب عنوان ارزشمندترین بازیکن (MVP) و هم برای هدایت اسپانیا به سمت فتح دومین ستاره جهانیاش.
رئال مادرید اطمینان دارد که این معامله را با مبلغی حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون یورو نهایی خواهد کرد، که با احتساب دستمزد بازیکن، پیوستن این هافبک را میتوان در مجموع حدود ۱۰۰ میلیون یورو برآورد کرد.
ورود رودری، اگر در ساعات آینده محقق شود، در را برای یکی از هافبکهای فعلی ترکیب مورینیو باز خواهد کرد. این صرفاً یک مسئله ریاضی ساده است. در حال حاضر، آنها میان بازیکنان در دسترس این مدیر پرتغالی، یک جای خالی کم دارند.