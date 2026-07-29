رضا عنایتی سرمربی پالایش نفت بندرعباس شد
رضا عنایتی، سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال نساجی مازندران، با توافق مسئولان باشگاه پالایش نفت بندرعباس به عنوان سرمربی جدید این تیم در رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور (لیگ آزادگان) انتخاب شد.
به گزارش ایلنا، باشگاه پالایش نفت بندرعباس با انتخاب رضا عنایتی به عنوان سرمربی جدید، فعالیت خود را برای حضور در فصل جدید رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور آغاز کرد.
عنایتی که فصل گذشته هدایت تیم نساجی مازندران را بر عهده داشت، اکنون با قبول هدایت پالایش نفت بندرعباس، مأموریت دارد این تیم را در رقابتهای لیگ آزادگان هدایت کند.
انتظار میرود با معرفی اعضای کادر فنی و آغاز تمرینات پیشفصل، پالایش نفت بندرعباس خود را برای حضور در فصل جدید لیگ دسته اول آماده کند.