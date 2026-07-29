دیگو تورس قراردادش را با چادرملو اردکان تمدید کرد

به گزارش ایلنا، دیگو تورس، هافبک پاراگوئه‌ای چادرملو اردکان، پس از توافق با مسئولان این باشگاه، قرارداد خود را تمدید کرد و فصل آینده نیز با پیراهن نماینده اردکان در رقابت‌های لیگ برتر به میدان خواهد رفت.

تورس که در فصل گذشته یکی از مهره‌های تأثیرگذار چادرملو در میانه میدان بود، با عملکرد قابل قبول خود نقش مهمی در نتایج این تیم ایفا کرد. تمدید قرارداد این بازیکن در راستای حفظ شاکله اصلی تیم و تقویت ترکیب چادرملو برای فصل پیش رو انجام شده است.

باشگاه چادرملو با حفظ بازیکنان کلیدی خود، برنامه‌ریزی برای حضوری قدرتمند در فصل جدید لیگ برتر را دنبال می‌کند و تمدید قرارداد دیگو تورس نیز یکی از گام‌های مهم این مسیر به شمار می‌رود.

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