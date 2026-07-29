به گزارش ایلنا، مرتضی پورعلی‌گنجی، مدافع باتجربه و ملی‌پوش فوتبال ایران که فصل گذشته با پیراهن پرسپولیس به میدان می‌رفت، با عقد قراردادی رسمی به تیم الطلبه عراق ملحق شد.

پورعلی‌گنجی که پس از پایان فصل از پرسپولیس جدا شده بود، در ادامه دوران حرفه‌ای خود حضور در لیگ برتر عراق را تجربه خواهد کرد. باشگاه الطلبه با جذب این مدافع ایرانی، یکی از خریدهای مهم خود را برای فصل جدید نهایی کرده است.

این مدافع ۳۳ ساله سابقه بازی در تیم ملی ایران و حضور در لیگ‌های چین، بلژیک و قطر را نیز در کارنامه دارد و حالا در فصل جدید با پیراهن الطلبه به میدان خواهد رفت.

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