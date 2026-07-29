دروژدک به الخالدیه بحرین پیوست

به گزارش ایلنا، دوماگوی دروژدک، مهاجم کروات که فصل گذشته پیراهن تراکتور را بر تن داشت، با عقد قراردادی رسمی به تیم الخالدیه بحرین پیوست.

این مهاجم پس از جدایی از تراکتور، حضور خود در فوتبال بحرین را تجربه خواهد کرد و از این پس برای تیم الخالدیه، نایب‌قهرمان فصل گذشته لیگ برتر بحرین، به میدان خواهد رفت.

الخالدیه در سال‌های اخیر یکی از تیم‌های مدعی فوتبال بحرین بوده و با جذب دروژدک به دنبال تقویت خط حمله خود برای حضور قدرتمند در رقابت‌های داخلی و آسیایی است.

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