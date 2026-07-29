رحمتی: جواب تخیلات قایدی را نمی دهم

به گزارش ایلنا، سیدمهدی رحمتی پس از دیدار تدارکاتی تیمش مقابل سپاهان در خصوص حضورش در این تیم و آخرین شرایط بازیکنانش گفت: بین 15 تا 18 بازیکن مان را از دست دادیم و تغییرات زیادی در ساختار تیم‌مان داشتیم. سعی می‌کنیم با توجه به رویکرد مدیران باشگاه بازیکنان جوان تاثیرگذار را جذب کنیم. امیدواریم یک تیم خوب را راهی لیگ کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به اتفاقاتی که در کشور افتاده بود زمان کمی برای در اختیار داشتن تیم و به همان میزان آماده‌سازی تیم داشتیم و مطمئنا هرچه جلوتر برویم شرایط بهتری پیدا می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال گل‌گهر در خصوص جدایی تعداد زیادی از بازیکنان از این تیم عنوان کرد: طبیعی بود بازیکنانی که قرارداد نداشتند از گل‌گهر جدا شوند. تعدادی هم با توجه به شرایط باشگاه به تیم پرسپولیس رفتند. کار سختی داریم ولی در کنار هم و با حمایتی که باشگاه دارد می توانیم موفق شویم. سال گذشته هم همین شرایط را داشتم و گفتم سعی می کنم تیم جنگجویی بسازم و امسال هم با شرایط سختی که داریم، هم جام آسیایی داریم و هم لیگ برتر را داریم باید زودتر به شرایط خوب برسیم. امیدواریم بازیکنان جدیدی هم که آمدند هرچه زودتر با تیم هماهنگ شوند.

رحمتی در خصوص قرعه کشی لیگ گفت: قرعه خوب است، به هر حال همه بازی ها سخت است. سال گذشته هم دیدید که بازی ها سخت بود و بازی آسان نداریم. قرعه ما هم به نسبت بد نیست.

وی در پاسخ به این سوال که تجربه همراهی نساجی در آسیا چقدر می‌تواند به او در این فصل کمک کند تا با گل‌گهر در آسیا حضور داشته باشدُ خاطرنشان کرد: نساجی تجربه دوم حضور من در آسیا بود، به هر حال با پدیده هم من در لیگ قهرمانان شرکت کرده بودم. حضور نساجی در آسیا مصادف شده بود با هفته چهارم لیگ و اگر یادتان باشد یکسری قانون‌های جدید در فدراسیون ابداع شده بود که سهمیه‌های متفاوت تعیین کرده بودند. اتفاقات دیگر هم باعث شد که نساجی ضربه بخورد. تجربیات آن سال خیلی به من کمک خواهد کرد.

سرمربی تیم فوتبال گل‌گهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روند جذب بازیکن شان چه زمانی تمام می شود گفت: مطمئنا ما 4 بازیکن دیگر جذب می کنیم. در بازی های دوستانه سعی می کنیم نقاط ضعف مان را برطرف کنیم تا تیمی در خور باشگاه گل گهر تشکیل دهیم.

رحمتی در خصوص خاطره مهدی قایدی از حضورش در استقلال که گفته بود بعد از گل چیپ به حسینی، رحمتی نزد او آمده و حرفی به او زده عنوان کرد: اجازه دهید در خصوص موضوعات سخیف صحبت نکنم چون نه در شأن من و نه در شأن باشگاه بزرگ استقلال است. قرار نیست هر کسی که در تخیلاتش چیزی اتفاق می افتد من پاسخگو باشم.

وی در واکنش به صحبت هایی برخی مربیان که گفته بودند می خواستند به گل گهر بروند اما میسر نشده بود و رحمتی جای آنها به گل گهر رفته است، گفت: شما نتایج من را در سال گذشته رصد کنید و ببینید که من شایسته حضور در گل گهر بودم یا نه.

سرمربی تیم فوتبال گل گهر در پاسخ به این سوال که تیمش آسیایی شکل گرفته است، گفت: صددرصد همینطور است و هدف باشگاه این است که یک تیم خوب را برای آسیا آماده کنیم.

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