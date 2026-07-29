پیروزی سپاهان در دیداری دوستانه مقابل گلگهر
تیم فوتبال سپاهان در دیداری تدارکاتی مقابل گلگهر به پیروزی رسید.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال سپاهان در دیداری تدارکاتی با نتیجه یک بر صفر مقابل گلگهر سیرجان به پیروزی رسید.
دو تیم از ساعت 19 امروز در ورزشگاه پاس قوامین به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه در پایان با پیروزی شاگردان محرم نویدکیا به اتمام رسید. تکگل این دیدار را احسان حاجصفی، کاپیتان سپاهان، با یک شوت از راه دور به ثمر رساند تا طلاییپوشان در آخرین دیدار تدارکاتی خود در اردوی تهران به پیروزی برسند.
این مسابقه در راستای برنامههای آمادهسازی دو تیم برای حضور در فصل جدید لیگ برتر برگزار شد و محرم نویدکیا و مهدی رحمتی در جریان این دیدار سعی کردند از اکثر نفرات خود برای ارزیابی شرایط فنی بازیکنان استفاده کنند.