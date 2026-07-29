ساکت الهامی رسما سرمربی پیکان شد

به گزارش ایلنا، خودروسازان که طی دو روز اخیر مذاکرات فشرده با ساعت‌های طولانی مدت با جواد نکونام برگزار کرده، به توافق اولیه رسیده و حتی برای خرید بازیکن و تمدید قرارداد برخی نفرات در حال جمع‌بندی بودند، به یکباره قرارداد نهایی را امضاء نکردند تا باشگاه پیکان سراغ انتخاب سرمربی جدید برود.

باشگاه پیکان پس از پایان همکاری با سعید دقیقی که سه روز قبل اتفاق افتاد، وارد مذاکره با جواد نکونام شد و سرمربی سابق استقلال هم تمایل به همکاری با این باشگاه داشت، اما در لحظه آخر همه چیز به‌هم خورد تا به یکباره ساکت الهامی وارد مذاکره با این تیم شود.

خودروسازان پس از اینکه نکونام شرایط مدنظر برای امضای قرارداد را نپذیرفت، سراغ ساکت الهامی رفتند و خیلی زود با او به توافق رسیدند تا کارشان را با سرمربی سابق تراکتور و نساجی آغاز کنند.

ساکت الهامی که تجربه دو قهرمانی جام حذفی همراه با تراکتور و نساجی مازندران را دارد و البته در آخرین دوره حضورش در لیگ برتر طی فصل 04-1403 چال سختی داشت و دو هفته قبل از پایان بازی‌ها از هدایت این تیم استعفاء داد که پس از حدود یک‌سال، دوباره به لیگ برگشت و هدایت پیکان را پذیرفت.

تمرین عصر امروز خودروسازان در حالی در مجموعه ورزشی ایران خودرو آغاز شد که معارفه ساکت الهامی به بازیکنان این تیم هم صورت گرفت و این سرمربی رسما هدایت خودروسازان را عهده‌دار شد.

الهامی علاوه بر اینکه در چهار مقطع مختلف هدایت نساجی مازندران را برعهده داشته، در تیم‌های تراکتور، هوادار تهران و مس رفسنجان هم سرمربیگری کرده و پیشتر هم در کادر فنی استقلال تهران، مس کرمان، صبای قم، پیکان و ... نیز حضور داشته که پس از یک دهه دوباره به جمع خودروسازان بازگشت.

ساکت درست 10 سال قبل از پیکان جدا شد، اما حالا به‌عنوان سرمربی به جمع خودروسازان برگشته و جانشین سعید دقیقی شده تا در فاصله کمی تا شروع لیگ برتر، هدایت این تیم را برعهده بگیرد.

پیکان فاصله کمی تا امضای قرارداد با نکونام داشت و حتی بحث جذب بازیکن، اردو و ... هم بین طرفین انجام شده و در حال نهایی شدن بود که ناگهان همه چیز تغییر کرد و پس از خروج سرمربی پیشین آبی‌ها از دفتر باشگاه پیکان، الهامی وارد شد و او عصر امروز این تیم را تمرین داد.

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