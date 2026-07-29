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امیر روستایی با عقد قراردادی به مس شهربابک پیوست

امیر روستایی با عقد قراردادی به مس شهربابک پیوست
کد خبر : 1820203
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مهاجم پیشین تیم‌های پرسپولیس و لوسیل قطر با امضای قراردادی رسمی به جمع شاگردان مس شهربابک اضافه شد تا در فصل جدید رقابت‌های لیگ آزادگان پیراهن این تیم را بر تن کند.

به گزارش ایلنا، باشگاه مس شهربابک از جذب امیر روستایی، مهاجم سابق پرسپولیس و لوسیل قطر، خبر داد. این بازیکن با عقد قراردادی رسمی به جمع نارنجی‌پوشان شهربابک پیوست و از فصل جدید برای این تیم به میدان خواهد رفت.

روستایی که سابقه حضور در پرسپولیس و همچنین فوتبال قطر را در کارنامه دارد، با هدف تقویت خط حمله مس شهربابک به این تیم ملحق شده است. مسئولان باشگاه امیدوارند حضور این مهاجم باتجربه بتواند نقش مؤثری در تحقق اهداف تیم در رقابت‌های پیش رو ایفا کند.

مس شهربابک در ادامه روند تقویت فهرست بازیکنان خود برای فصل جدید، با جذب امیر روستایی یکی از خریدهای مهم نقل‌وانتقالات تابستانی خود را نهایی کرد.

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