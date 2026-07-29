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بیانیه تند شمس‌آذر علیه رسانه پیکان

بیانیه تند شمس‌آذر علیه رسانه پیکان
کد خبر : 1820198
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باشگاه شمس‌آذر قزوین با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به استفاده از لوگوی غیررسمی این باشگاه در رسانه رسمی پیکان اعتراض کرد و خواستار اصلاح محتوای منتشرشده و ارائه عذرخواهی رسمی شد.

به گزارش ایلنا،  باشگاه شمس‌آذر قزوین با انتشار بیانیه‌ای، از عملکرد رسانه رسمی باشگاه پیکان در انتشار برنامه مسابقات لیگ برتر انتقاد کرد و آن را مغایر با اصول حرفه‌ای رسانه‌ای دانست.

در این بیانیه آمده است:

باشگاه شمس‌آذر قزوین ضمن ابراز تأسف از اشتباه صورت‌گرفته در رسانه رسمی باشگاه پیکان، انتظار دارد تمامی باشگاه‌های حاضر در رقابت‌های حرفه‌ای، ابتدایی‌ترین اصول هویت بصری، دقت رسانه‌ای و احترام متقابل را در تولید و انتشار محتوای رسمی رعایت کنند.

استفاده از لوگویی غیررسمی و نادرست برای باشگاه شمس‌آذر در اطلاعیه برنامه مسابقات، اقدامی است که با استانداردهای حرفه‌ای رسانه‌ای همخوانی ندارد و شایسته جایگاه یک باشگاه باسابقه نیست. این اشتباه، یا از عدم شناخت هویت باشگاه‌های حاضر در رقابت‌ها ناشی می‌شود و یا از بی‌توجهی نسبت به صحت و دقت در انتشار محتوای رسمی؛ موضوعی که در هر دو صورت قابل تأمل است.

باشگاه پیکان که سال‌ها با پسوند «قزوین» در این استان فعالیت داشته و همواره از احترام ویژه مردم این خطه برخوردار بوده است، بیش از هر مجموعه دیگری با هویت فوتبال قزوین آشناست و به همین دلیل انتظار نمی‌رفت چنین خطای غیرحرفه‌ای از سوی رسانه رسمی آن باشگاه رخ دهد.

باشگاه شمس‌آذر ضمن احترام به روابط حرفه‌ای میان دو باشگاه، انتظار دارد باشگاه پیکان در راستای حفظ شأن رقابت‌های حرفه‌ای، ضمن اصلاح محتوای منتشرشده، نسبت به این اشتباه نیز توضیح و عذرخواهی رسمی ارائه کند تا دغدغه و گلایه به‌حق هواداران شمس‌آذر نیز مورد توجه قرار گیرد.

 

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