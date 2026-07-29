جنگ تمامعیار فدراسیون فرانسه با اینفانتینو
خشم پاریس از طرح پنهانی فیفا
پس از تصمیم جنجالی فیفا برای واگذاری سهام جام جهانی به سرمایهگذاران خصوصی، فیلیپ دیالو، رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه، با ابراز خشم شدید، این اقدام را بدون هماهنگی با فدراسیونها دانست و علناً علیه این تصمیم جبههگیری کرد.
به گزارش ایلنا، یک زلزله مالی احتمالی در حال لرزاندن دنیای فوتبال است. بر اساس تحقیقات اخیر نشریه تایمز، جیانی اینفانتینو و تیمش در حال تلاش برای واگذاری بخشی از حقوق جام جهانی به صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی هستند. در پی این گزارش، فیفا با انتشار بیانیهای رسمی، قصد و نیت خود را تأیید و برنامه خود برای ایجاد یک ساختار تجاری اختصاصی را بهطور رسمی اعلام کرد. هدف اعلامشده این پروژه افزایش چشمگیر درآمدها و پر کردن خزانه این نهاد حاکمیتی، مدیران و فدراسیونهای عضو ذکر شده است.
اظهارات قاطعانه فیلیپ دیالو
اما فدراسیون فوتبال فرانسه (FFF) از این موضوع رضایت ندارد. فیلیپ دیالو در گفتوگو با رادیو فرانس اینتر، رویکرد این نهاد بینالمللی را به شدت مورد انتقاد قرار داد: «ما از طریق یک بیانیه مطبوعاتی متوجه پروژه بسیار مهمی شدیم که هیچ جزئیاتی از آن در دست نداریم و با توجه به مسیرش — یعنی ورود صندوقهای سرمایهگذاری از طریق یک شرکت تجاری در کنار فیفا — پرسشهای زیادی را برمیانگیزد.» با توجه به اینکه فدراسیونهای محلی به طور کامل از این روند کنار گذاشته شدهاند، رئیس فوتبال فرانسه خواستار پاسخگویی شده و نحوه مدیریت فعلی را زیر سؤال برده است: «فدراسیونهای ملی در این فرایند دخالت داده نشدهاند و هیچ اطلاعات مشخصی ندارند تا درباره موضوعاتی که بدین شکل برای آینده فوتبال بنیادی هستند، اظهار نظر کنند.»