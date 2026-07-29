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شوک بزرگ به دنیای فوتبال

نیمار از بازی‌های ملی خداحافظی کرد

نیمار از بازی‌های ملی خداحافظی کرد
کد خبر : 1820181
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فوق‌ستاره و اسطوره ۳۴ ساله فوتبال برزیل، رسماً اعلام کرد که دیگر پیراهن تیم ملی کشورش را بر تن نخواهد کرد و برای همیشه از دنیای بازی‌های ملی کنار رفت.

به گزارش ایلنا، نیمار در ساعات گذشته برای شفاف‌سازی درباره حواشی پیرامون قراردادش با سانتوس به صحبت پرداخت، اما در نهایت با اظهارنظری درباره تیم ملی برزیل، شبکه‌های اجتماعی را به آتش کشید. زمانی که از این فوق‌ستاره ۳۴ ساله در خصوص احتمال حضورش در جام جهانی ۲۰۳۰ سؤال شد، نیمار تصریح کرد که دوران حضورش در تیم ملی به پایان رسیده است؛ آن هم در حالی که تا همین چند هفته پیش تمامی تلاش و توان خود را به کار بست تا امکان شرکت در جام جهانی 2026 را پیدا کند.

نیمار از بازی‌های ملی خداحافظی کرد

بازنشستگی اسطوره از تیم ملی

«گمان می‌کنم دوران شکوه و درخشش من با تیم ملی برزیل دیگر به پایان رسیده است. من یک صفحه از تاریخ را در آنجا به نگارش درآوردم و از این بابت بسیار خرسند و خوشحالم. روزها و اتفاقات زیادی را در آنجا تجربه کردم. تمام قلب و تمام زندگی‌ام را پای آن گذاشتم و همواره برای این پیراهن زرد جنگیدم، اما فکر می‌کنم دیگر تمایلی به ادامه آن ندارم.»

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