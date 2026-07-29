بمب خبری بایرن در راه تمدید با هری کین

به گزارش ایلنا، در جریان رویدادی در کلوب مطبوعاتی مونیخ، رییس باشگاه بایرن‌مونیخ به صراحت درباره وضعیت قرارداد این مهاجم ۳۳ ساله که قرارداد فعلی‌اش در تابستان ۲۰۲۷ به پایان می‌رسد، صحبت کرد. به گفته دریسن، قرار است مذاکرات پس از بازگشت کین از تعطیلات فشرده‌تر شود.

تمایل شدیدی در هر دو طرف وجود دارد

دریسن توضیح داد: «وقتی او بازگردد، مطمئناً با هم صحبت خواهیم کرد. تمایل شدیدی در هر دو طرف وجود دارد. حالا باید بررسی کنیم تا این تمایل شدید با نقاط مشترک همسو شود.»

رئیس بایرن با این اظهارات تأیید کرد که هم پرافتخارترین تیم آلمان و هم کین علاقه‌مند به تمدید قرارداد هستند. با این حال، دریسن هیچ جزئیات مشخصی درباره مدت زمان قرارداد یا شرایط مالی ارائه نکرد.

این بازیکن ملی‌پوش انگلیسی پس از کمک به تیمش برای کسب مقام سوم در جام جهانی، در حال حاضر در تعطیلات به سر می‌برد. کین همچنین امروز سه‌شنبه، ۳۳ سالگی خود را جشن می‌گیرد.

این مهاجم از زمان انتقالش در تابستان ۲۰۲۳، یکی از کلیدی‌ترین بازیکنان بایرن مونیخ در مسیر موفقیت بوده است. او تا کنون در ۱۴۷ بازی رسمی، آمار شگفت‌انگیز ۱۴۶ گل را به ثبت رسانده که او را به یکی از گلزن‌ترین مهاجمان تاریخ این باشگاه تبدیل می‌کند.

در ماه‌های اخیر، این مهاجم به باشگاه‌هایی از جمله بارسلونا و باشگاه سرشناس عربستانی، الهلال متصل شده بود. با این حال، طبق گفته‌های دریسن، در حال حاضر نشانه کلی بر این است که کین آینده خود را در بایرن مونیخ می‌بیند و به داستان موفقیت‌آمیزش در مونیخ ادامه خواهد داد.

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