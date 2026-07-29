خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان تمامی شایعات

بمب خبری بایرن در راه تمدید با هری کین

بمب خبری بایرن در راه تمدید با هری کین
کد خبر : 1820167
لینک کوتاه کپی شد.

پس از گمانه‌زنی‌های متعدد درباره احتمال جدایی هری کین، یان کریستین دریسن، مدیرعامل بایرن مونیخ، رسماً اعلام کرد که باشگاه و مهاجم گلزن انگلیسی برای ادامه همکاری و امضای قرارداد جدید به توافق نهایی نزدیک شده‌اند.

به گزارش ایلنا، در جریان رویدادی در کلوب مطبوعاتی مونیخ، رییس باشگاه بایرن‌مونیخ به صراحت درباره وضعیت قرارداد این مهاجم ۳۳ ساله که قرارداد فعلی‌اش در تابستان ۲۰۲۷ به پایان می‌رسد، صحبت کرد. به گفته دریسن، قرار است مذاکرات پس از بازگشت کین از تعطیلات فشرده‌تر شود.

بمب خبری بایرن در راه تمدید با هری کین

تمایل شدیدی در هر دو طرف وجود دارد

دریسن توضیح داد: «وقتی او بازگردد، مطمئناً با هم صحبت خواهیم کرد. تمایل شدیدی در هر دو طرف وجود دارد. حالا باید بررسی کنیم تا این تمایل شدید با نقاط مشترک همسو شود.»

رئیس بایرن با این اظهارات تأیید کرد که هم پرافتخارترین تیم آلمان و هم کین علاقه‌مند به تمدید قرارداد هستند. با این حال، دریسن هیچ جزئیات مشخصی درباره مدت زمان قرارداد یا شرایط مالی ارائه نکرد.

این بازیکن ملی‌پوش انگلیسی پس از کمک به تیمش برای کسب مقام سوم در جام جهانی، در حال حاضر در تعطیلات به سر می‌برد. کین همچنین امروز سه‌شنبه، ۳۳ سالگی خود را جشن می‌گیرد.

بمب خبری بایرن در راه تمدید با هری کین

این مهاجم از زمان انتقالش در تابستان ۲۰۲۳، یکی از کلیدی‌ترین بازیکنان بایرن مونیخ در مسیر موفقیت بوده است. او تا کنون در ۱۴۷ بازی رسمی، آمار شگفت‌انگیز ۱۴۶ گل را به ثبت رسانده که او را به یکی از گلزن‌ترین مهاجمان تاریخ این باشگاه تبدیل می‌کند.

در ماه‌های اخیر، این مهاجم به باشگاه‌هایی از جمله بارسلونا و باشگاه سرشناس عربستانی، الهلال متصل شده بود. با این حال، طبق گفته‌های دریسن، در حال حاضر نشانه کلی بر این است که کین آینده خود را در بایرن مونیخ می‌بیند و به داستان موفقیت‌آمیزش در مونیخ ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل