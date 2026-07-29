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محکوم به قهرمانی

فشار سنگین رسانه‌ها روی دوش زیدان

فشار سنگین رسانه‌ها روی دوش زیدان
کد خبر : 1820152
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زین‌الدین زیدان هدایت تیم ملی فرانسه را بر عهده گرفت و اکنون رسانه‌ها انتظار دارند او با یکی از پرستاره‌ترین نسل‌های تاریخ فوتبال این کشور، جام قهرمانی یورو ۲۰۲۸ را بالای سر ببرد.

به گزارش ایلنا، اما در ابتدا، دو چالش دیگر باید مورد رسیدگی قرار گیرند: لیگ ملت‌ها و البته، رقابت‌های انتخابی برای تورنمنتی که در بریتانیای کبیر و ایرلند برگزار خواهد شد.

به طور کلی، انتظارات از سرمربی بزرگی مثل زیدان همواره بالاست. موضوعی که اصلاً عجیب نیست، چرا که او پیش از این سه بار متوالی با رئال مادرید فاتح لیگ قهرمانان اروپا شد و خود یکی از اسطوره‌های بی‌بدیل فوتبال فرانسه به‌شمار می‌رود.

فشار سنگین رسانه‌ها روی دوش زیدان

فشار سنگین رسانه‌ها بر روی زیدان

رسانه‌های سرتاسر قاره اروپا واکنشی پر از اشتیاق به بازگشت زیدان به بالاترین سطح فوتبال نشان دادند. روزنامه انگلیسی سان در این‌باره نوشت: «زیدان سرانجام به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فرانسه منصوب شد. سرمربی سابق رئال مادرید پس از پنج سال دوری از دنیای فوتبال بازمی‌گردد تا شانس خود را برای بازسازی این تیم پس از حذف در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی امتحان کند.»

روزنامه اسپانیایی اسپورت نیز نوشت: «حالا دیگر همه چیز رسمی است. دوران تازه‌ای در فوتبال فرانسه آغاز می‌شود. پنج سال پس از جدایی از رئال مادرید، زیدان سکان هدایت تیم ملی فرانسه را به دست می‌گیرد.»

در میان تمام واکنش‌های مطبوعات یک وجه اشتراک پررنگ به چشم می‌خورد: ترکیبی از هیجان و انتظارات بسیار بالا. روزنامه فرانسوی لو پاریزین نوشت: «اکنون همه چیز به او بستگی دارد تا میراث باشکوه دیدیه دشان را ادامه دهد و در عین حال، امضای شخصی خودش را هم بر آن ثبت کند.»

نشریه اکیپ نیز این‌گونه تیتر زد: «بیست سال پس از فینال جام جهانی ۲۰۰۶، فدراسیون فوتبال فرانسه جانشین دیدیه دشان را معرفی کرد. (...) زیدان حالا فضای کاری و نقش خود را تغییر داده، اما اشتیاق و جذابیتی که ایجاد می‌کند همچنان دست‌نخورده و پابرجاست.»

حالا زیدان باید ارزش‌های خود را به اثبات برساند؛ آن هم در بهترین حالت، بلافاصله و بدون فوت وقت.

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