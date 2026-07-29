به گزارش ایلنا، ماه‌هاست که هیچ پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات تمدید قرارداد میان رئال مادرید و وینیسیوس جونیور صورت نگرفته است. با توجه به اینکه کمتر از یک سال از قرارداد این ستاره برزیلی باقی مانده، رئال مادرید برای حل‌وفصل این وضعیت تحت فشار روزافزون قرار دارد.

به‌رغم ریسک جدایی او به عنوان بازیکن آزاد در سال ۲۰۲۷، ظاهراً فروش او در این تابستان جایی در برنامه‌های رئال مادرید ندارد. طبق گزارش اسکای اسپورتس، وینیسیوس جونیور پس از تابستان نیز در مادرید باقی خواهد ماند.

حساب ویژه مورینیو روی ستاره برزیلی

طبق گزارش‌ها، ژوزه مورینیو این وینگر را یکی از «بازیکنان کاملاً کلیدی» خود می‌داند. رئال مادرید همچنین اطمینان دارد که تمدید قرارداد در نهایت انجام خواهد شد.

رئال مادرید در حال پذیرفتن یک ریسک است. انتظار می‌رود وینیسیوس از ماه ژانویه مجاز به امضای پیش‌قرارداد با باشگاه دلخواه خود باشد. در آن صورت، این فوق‌ستاره تابستان آینده به صورت رایگان در دسترس خواهد بود.

این وینگر چپ تکنیکی در حال حاضر در وب‌سایت ترنسفرمارکت با ارزش بازاری ۱۴۰ میلیون یورو، به عنوان هفتمین بازیکن باارزش جهان شناخته می‌شود.

اگر وینی سانتیاگو برنابو را به عنوان بازیکن آزاد ترک کند، ضربه مالی سنگینی برای پرافتخارترین تیم اسپانیا خواهد بود؛ حتی با وجود اینکه آن‌ها اخیراً رکورد درآمدی جدید ۱.۲۲۱ میلیارد یورویی را ثبت کردند. با این حال، سود آن‌ها پس از کسر مالیات تنها ۲۶ میلیون یورو بوده است.

آرسنال که اخیراً به شدت به این ستاره برزیلی مرتبط شده است، احتمالاً به زیر نظر گرفتن اوضاع ادامه خواهد داد. تا زمانی که امضایی پای قرارداد جدید ثبت نشود، احتمال این انتقال همچنان وجود دارد.

تغییر مسیر آرسنال به سمت بارکولا؟

توپچی‌ها در هفته‌های اخیر در حال بررسی شرایط یک معامله احتمالی بوده‌اند. طبق گزارش اسکای، آندره‌آ برتا، مدیر ورزشی آرسنال، به‌طور هم‌زمان روی چند گزینه کار می‌کند.

یکی از آن‌ها بردلی بارکولا است. گفته می‌شود این بازیکن فرانسوی به پاری‌سن‌ژرمن اعلام کرده که قرارداد جدیدی امضا نخواهد کرد. او در بازی‌های حساس فصل گذشته بیش از حد روی نیمکت نشسته است.

پاری‌سن‌ژرمن برای این وینگر رقم هنگفت ۱۷۰ میلیون یورو را مطالبه می‌کند. گزارش شده که لیورپول نیز به جذب او علاقه‌مند است. حتی گفته می‌شود این ملی‌پوش فرانسوی با سرخ‌ها به توافق اولیه دست یافته است.

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