محمدرضا اخباری رسما به گلگهر سیرجان پیوست
محمدرضا اخباری، دروازهبان فصل گذشته سپاهان اصفهان، با امضای قراردادی رسمی به جمع شاگردان گلگهر سیرجان اضافه شد تا از فصل جدید رقابتهای لیگ برتر، بار دیگر پیراهن این تیم را بر تن کند.
به گزارش ایلنا، باشگاه گلگهر سیرجان در ادامه فعالیتهای خود در نقلوانتقالات تابستانی، محمدرضا اخباری را به خدمت گرفت. این دروازهبان باتجربه که فصل گذشته در ترکیب سپاهان اصفهان حضور داشت، پس از توافق با مدیران باشگاه گلگهر، قرارداد خود را به امضا رساند.
اخباری که سابقه حضور در تیمهای تراکتور، سایپا، سپاهان و همچنین دعوت به تیم ملی ایران را در کارنامه دارد، یکی از دروازهبانان باتجربه فوتبال ایران به شمار میرود. جذب او میتواند نقش مهمی در تقویت خط دروازه گلگهر برای فصل پیشرو داشته باشد.
باشگاه گلگهر با انتشار تصاویر و خبر رسمی این انتقال، از اخباری بهعنوان یکی از خریدهای جدید خود رونمایی کرد و برای این دروازهبان در فصل آینده آرزوی موفقیت کرد.