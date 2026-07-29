به گزارش ایلنا، اجرای این قانون مستلزم برآورده شدن شرایط مشخصی بود؛ به‌طوری که باید به صورت کاملا واضح و مشخص بین گفتگوی دوستانه و درگیری لفظی تفاوت قائل می‌شد.

در رقابت‌های جام جهانی، دو بازیکن به دلیل گرفتن دست مقابل دهان خود هنگام صحبت با بازیکن حریف با کارت قرمز جریمه شدند. اما در فصل آینده بوندسلیگا، این قانون به شکلی ملایم‌تر اعمال خواهد شد.

این تصمیم اکنون به طور قطعی اتخاذ شده و فدراسیون فوتبال آلمان تأیید کرده است که برای چنین تخلفاتی «تنها» کارت زرد داده خواهد شد.

اجرای نیمه‌کاره قانون جام جهانی توسط فدراسیون فوتبال آلمان

بسیاری از قوانین داوری در این فصل بوندسلیگا دچار تغییر خواهند شد. به عنوان نمونه، قانون مربوط به کاپیتان‌ها از این پس با جدیت بسیار بیشتری به اجرا درمی‌آید.

علاوه بر این، رفتارهای غیرورزشی با شدت بیشتری جریمه خواهند شد. این موارد از جمله شامل تأخیر آگاهانه در شروع مجدد و سریع بازی هنگام ضربات آزاد و بی‌احترامی نسبت به داوران — مانند اعتراض یا حرکات تحقیرآمیز با دست — می‌شود.

بوندسلیگا می‌خواهد مسائل انضباطی را به حداقل برساند و جلوی آن‌ها را بگیرد. در عین حال، برنامه آن‌ها این است که از رویکرد سخت‌گیرانه فیفا در قبال گرفتن دست مقابل دهان پیروی نکنند. ضمناً برای جلوگیری از دخالت‌های بیشتر سامانه کمک‌داور ویدئویی (VAR) در طول مسابقه، ضربات کرنر نیز مورد بازبینی ویدئویی قرار نخواهند گرفت؛ موضوعی که در جلسه مربوط به تغییرات قوانین روی آن اجماع حاصل شد.

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