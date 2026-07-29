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امین جهان‌کهن به ذوب‌آهن پیوست

امین جهان‌کهن به ذوب‌آهن پیوست
کد خبر : 1820144
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امین جهان‌کهن، هافبک فصل گذشته آلومینیوم اراک، با امضای قراردادی یک‌ساله به جمع شاگردان ذوب‌آهن اصفهان اضافه شد تا در فصل جدید لیگ برتر با پیراهن سبزپوشان به میدان برود.

به گزارش ایلنا، باشگاه ذوب‌آهن اصفهان با جذب امین جهان‌کهن، هافبک فصل گذشته آلومینیوم اراک، یکی دیگر از خریدهای خود را برای فصل جدید لیگ برتر نهایی کرد.

جهان‌کهن پس از توافق با مدیران باشگاه ذوب‌آهن، قرارداد خود را به مدت یک فصل امضا کرد تا از فصل آینده در ترکیب سبزپوشان اصفهانی حضور داشته باشد.

این هافبک که فصل گذشته با پیراهن آلومینیوم اراک در رقابت‌های لیگ برتر به میدان رفت، امیدوار است با حضور در ذوب‌آهن بتواند نقش مؤثری در ترکیب این تیم ایفا کرده و عملکرد موفقی از خود به نمایش بگذارد.

 

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