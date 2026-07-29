خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شاهین توکلی به فجر شهید سپاسی پیوست

شاهین توکلی به فجر شهید سپاسی پیوست
کد خبر : 1820115
لینک کوتاه کپی شد.

شاهین توکلی، مدافع میانی فصل گذشته پیکان، با امضای قراردادی یک‌ساله به تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز پیوست تا در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر پیراهن این تیم را بر تن کند.

به گزارش ایلنا، شاهین توکلی، مدافع میانی فصل گذشته پیکان، با عقد قراردادی یک‌ساله به جمع شاگردان فجر شهید سپاسی اضافه شد.

توکلی که سابقه حضور در تیم‌های مختلف فوتبال ایران را در کارنامه دارد، فصل گذشته برای پیکان به میدان رفت و حالا با نظر کادر فنی فجر شهید سپاسی به این تیم پیوسته است.

باشگاه فجر شهید سپاسی با جذب این مدافع باتجربه به دنبال تقویت خط دفاعی خود برای حضور قدرتمند در فصل پیش‌رو است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل