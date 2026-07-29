شاهین توکلی به فجر شهید سپاسی پیوست

به گزارش ایلنا، شاهین توکلی، مدافع میانی فصل گذشته پیکان، با عقد قراردادی یک‌ساله به جمع شاگردان فجر شهید سپاسی اضافه شد.

توکلی که سابقه حضور در تیم‌های مختلف فوتبال ایران را در کارنامه دارد، فصل گذشته برای پیکان به میدان رفت و حالا با نظر کادر فنی فجر شهید سپاسی به این تیم پیوسته است.

باشگاه فجر شهید سپاسی با جذب این مدافع باتجربه به دنبال تقویت خط دفاعی خود برای حضور قدرتمند در فصل پیش‌رو است.

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