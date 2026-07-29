خبری از اردوی خارجی نیست؛ استقلال در تهران تمریناتش را ادامه می دهد
سهراب بختیاریزاده قید اردوی خارجی را زد و آبیها بار دیگر راهی هتل المپیک میشوند.
به گزارش ایلنا، استقلال در شرایطی دومین اردوی پیشفصل خود را نیز در تهران برگزار خواهد کرد که همچنان وضعیت پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه مشخص نشده و سهراب بختیاریزاده مجبور است با نفرات محدودی تمرینات تیمش را پیش ببرد.
قرار است آبیپوشان از فردا به مدت شش روز در هتل المپیک تهران اردوی آمادهسازی خود را برگزار کنند. این در حالی است که چند هفته قبل نیز استقلال یک اردوی پنج روزه را در همین مجموعه پشت سر گذاشته بود و در آن مقطع صحبت از برگزاری اردوی خارجی برای مرحله بعدی آمادهسازی مطرح شده بود.
کادر فنی استقلال ترجیح داده به جای سفر خارجی، تمرینات را در تهران دنبال کند و با همین نفرات موجود برنامههای تاکتیکی و بدنسازی را جلو ببرد. تصمیمی که بیشتر از هر چیز تحت تأثیر شرایط فعلی باشگاه و وضعیت نامشخص نقلوانتقالات گرفته شده است.