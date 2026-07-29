ستاره ۱۰۰ میلیونی به آنفیلد نزدیک شد

به گزارش ایلنا، لیورپول پس از جدایی محمد صلاح به شدت نیازمند جذب یک وینگر جدید است. البته آن‌ها حتی بدون این جدایی هم به چنین خریدی نیاز داشتند، چرا که هیچ‌کس پس از رفتن لوئیز دیاز جانشین او نشد اگرچه این امیدواری وجود دارد که ویکتور مونیوز حالا این خلا را پر کند.

اما جانشینی صلاح کاملاً موضوع متفاوتی است. او محور و ستون اصلی هجومی تیم هم در گلزنی و هم در ارسال پاس‌گل محسوب می‌شد. بله، او فصل گذشته افت داشت، اما آمار و ارقامش همچنان از تقریباً تمام گزینه‌های جانشینی بالاتر باقی ماند.

لیورپول در حال حاضر تلاش می‌کند در بازار بازیکنان رده‌بالا و الیت دست به خرید بزند. این مسیر با تلاش برای جذب یان دیومانده آغاز شد، اما برخلاف تصور اولیه مبنی بر نهایی شدن معامله، این بازیکن پیشنهاد آن‌ها را به مقصد پاری‌سن‌ژرمن (و متعاقباً رئال مادرید) رد کرد.

حالا هدف اصلی آن‌ها بردلی بارکولا است؛ بازیکنی که رسانه آنفیلد واچ نخستین بار در ماه آوریل خبر از تمایل لیورپول به جذب او داده بود. او در آن زمان به عنوان یک «فرصت مناسب در بازار» دیده می‌شد اگرچه حالا چقدر درست بودن این دیدگاه محل بحث است.

مذاکره مستقیم سرخ‌ها با پاریس برای شکار بارکولا

بله، بارکولا در دسترس است و قطعاً یک فرصت محسوب می‌شود؛ اما آیا یک خرید هوشمندانه است؟ نه چندان، به‌ویژه وقتی گزارش نشریه اتلتیک نشان می‌دهد بارکولا ممکن است ۱۸۰ میلیون یورو هزینه داشته باشد.

لیورپول مطمئناً چنین ارزشی برای بارکولا قائل نیست و همین مسئله سران آنفیلد را به فکر وا‌می‌دارد. مانور زیادی روی این موضوع صورت گرفته که سرخ‌ها تنها باشگاه علاقه‌مند نیستند و آرسنال نیز در این کورس حضور دارد.

گزارش اتلتیک خیلی واضح و روشن بیان می‌کند که توپچی‌ها در این تابستان اولویت خود را روی جذب وینیسیوس جونیور متمرکز کرده‌اند. بدون وجود یک رقابت دوجانبه برای بارکولا، بعید است پاری‌سن‌ژرمن بتواند رقم ۱۸۰ میلیون یورو را مطالبه کند.

این مبلغ تقریباً به‌طور قطع وابسته به یک جنگ نقل‌وانتقالاتی است و بنابراین اگر پاریسی‌ها مایل به فروش وینگر خود هستند، باید قیمت را کاهش دهند. لیورپول در اینجا قدرت مانور بیشتری دارد، چرا که هم مقصد مورد علاقه بارکولا است (به گزارش اکیپ) و هم تنها باشگاهی است که در حال حاضر تمایل دارد برای او هزینه کند.

اینکه آیا آرسنال واقعاً می‌تواند وینیسیوس را جذب کند یا خیر، اکنون موضوعیتی ندارد. آن‌ها در حال حاضر در این رقابت حضور ندارند و مسیر برای مذاکره مستقیم میان لیورپول و پاری‌سن‌ژرمن برای انتقال بارکولا کاملاً باز است.

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